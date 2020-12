Mutação do coronavírus fecha fronteiras às vésperas do natal

Estamos às vésperas do natal e algo vem alarmando fronteiras de vários países. Classificada como “fora do controle” a mutação do coronavírus poderá cancelar as festas de final de ano de muitas pessoas.

Países europeus estão suspendendo diversos voos, principalmente os vindos do Reino Unido. Além disso, outros continentes estarão aderindo a esse fechamento.

Confira no artigo o que é essa mutação e o que causa. Veja também quais países fecharam suas fronteiras nesse período natalino.

Mutação do coronavírus às vésperas do natal

Uma nova mutação do coronavírus, ocorrida às vésperas do natal, vem preocupando vários países. Inclusive, eles estão fechando suas fronteiras para evitar que o surto do covid-19 seja maior.

Essa nova variante do vírus é facilmente transmitida. Aliás, os seus sintomas possuem uma gravidade maior do que a atual. Além disso, a vacina produzida até o momento não possui eficácia para essa mutação.

Por que o Covid-19 sofreu mutação?

Pouca coisa se sabe a respeito dessa mutação. Então, até o presente momento os cientistas vêm questionando o modo como o vírus do Covid-19 está sofrendo mutação. Veja as variantes conhecidas do coronavírus:

SARS-COV-2: responsável pelo Covid-19;

N501: responsável pelo domínio de ligação do receptor do vírus;

H69/V70: faz com que os anticorpos daqueles que já passaram pelo Covid-19 sejam menos eficazes.

Países terão suas fronteiras fechadas às vésperas de natal

Às vésperas do natal, países como o Reino Unido, vem fechando suas fronteiras. Assim, restrições quanto a voos ocorrerão em diversas partes do mundo.

Até o momento as restrições devem-se ao fato de evitar ao máximo a disseminação do Covid-19 dessa nova mutação. Aliás, alguns países optaram por fechar suas fronteiras. Entre eles:

Reino Unido;

Bélgica;

Alemanha;

África do Sul;

Espanha.

Autoridades brasileiras ainda não se pronunciaram em relação se poderão proibir a entrada de viajantes. Contudo, até o final de semana, algum aviso oficial poderá ser dado.

Prevenção ainda é a melhor forma de evitar o Covid-19

As festas de fim de ano estão aí, contudo não devemos nos descuidar em relação ao coronavírus. Portanto, mesmo com essa mutação, a prevenção ainda é a melhor forma de evitar o vírus.

Dessa forma, é necessário que as seguintes medidas sejam tomadas. Por exemplo:

Evite aglomerações, mesmo em festas familiares;

Lave as mãos com frequência;

Use álcool em gel sempre que necessário;

Evite beijos, abraços ou qualquer contato físico.

Além desses cuidados, evite qualquer forma de viagem, seja de ônibus ou avião. Aliás, só em casos extremos saia do país. Então, nesse momento de pandemia todo cuidado é pouco.