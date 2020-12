Na briga pelo topo, Leicester e United ficam em empate improvável e dão chance para Liverpool abrir vantagem

O resultado mais improvável no duelo entre Leicester City e Manchester United, vice-líder e terceiro colocado da Premier League, aconteceu. As equipes empataram por 2 a 2 no The King Power Stadium, em Leicester, neste sábado (26), pela 15ª rodada.

O empate não tinha acontecido ainda para o Leicester nesta edição, enquanto que o United, apesar de ter duas igualdades até então, havia vencido todos os jogos como visitante, com 100% de aproveitamento.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O resultado mantém os clubes na exata posição em que começaram a rodada. Isto é, o Leicester em segundo, com 28 pontos, e o United em terceiro, com 27. Mas podem ser ultrapassados pelo Everton, que tem 26 e enfrenta o Sheffield United, neste sábado, às 17h (de Brasília).

O curioso é que ambos os técnicos tiveram motivos para deixar o The King Power Stadium frustrados. Começando pelos visitantes, que em duas oportunidades tiveram o jogo na mão.

Rashford abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo em uma bobeada da defesa do Leicester. Ele estava sozinho na área, sem qualquer marcador, quando finalizou para o gol.

Depois, voltaram a ficar em vantagem aos 34 da etapa final, quando Bruno Fernandes recebeu uma bola açucarada de Cavani e bateu na saída do goleiro Schmeichel.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ainda houve um gol de Martial aos 15 minutos do segundo tempo, mas que foi anulado por impedimento do atacante. Ele estava impedido quando foi lançado no campo de ataque.

Se tivesse vencido, o United somaria a sétima vitória em sete jogos como visitantes. Não conseguiu, mas ainda assim o desempenho do time impressiona. Conquistou 19 pontos fora de casa.

A frustração do Leicester é diferente. Pode até ser questionada. Afinal o time conseguiu empatar um jogo em que estava atrás do placar em duas oportunidades. Mas não é isso que conta.

Em casa, o técnico Brendan Rodgers queria algo a mais. A vitória deixaria a equipe com um sorriso largo neste Boxing Day a um ponto do Liverpool, o líder que entrará em campo no domingo contra o West Bromwich. A vitória dos Reds é provável e agora eles podem desgarrar.

Assim, os gols anotados por Barnes, aos 31 do primeiro tempo, e Vardy, aos 40 do segundo, apenas evitaram uma frustração maior. Prova disso é que nos minutos finais os donos da casa tiveram que armar uma “retranca” para não sofrer outro tento do United.

Maddison, do Leicester, sofre falta de McTominay durante lance no The King Power Stadium Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images

Leicester City 2 x 2 Manchester United

GOLS: Rashford (MUN), aos 23 min, e Barnes (LEI), aos 31 min do 1ºT; Bruno Fernandes (MUN), aos 34 min, e Vardy (LEI), aos 39 min do 2ºT

LEICESTER CITY: Schmeichel; Justin, Fofana, Evans e Castagne; Ndidi, Tielemans, Albrighton (Pérez), Maddison e Barnes; Vardy. Técnico: Brendan Rodgers

MANCHESTER UNITED: De Gea; Lindelöf (Tuanzebe), Bailly, Maguire e Shaw; McTominay, Fred, James (Pogba), Fernandes e Rashford; Martial (Cavani). Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

Rashford recebe a bola sozinho na área e marca para o United contra o Leicester GLYN KIRK/POOL/AFP via Getty Images

Um time mordedor. Foi assim que o United buscou anular a criatividade do Leicester. No total, cometeu 17 faltas. O Leicester cometeu 10. Em termos ofensivos, foram dez chutes dos donos da casa e nove dos visitantes.

Até este jogo, o Leicester tinha 9 vitórias e 5 derrotas, enquanto o United tinha 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, o empate era or resultado menos esperado do jogo.

Barnes comemora gol de empate do Leicester contra o United Plumb Images/Leicester City FC via Getty Images

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Além disso, o United manteve uma escrita. Está invicto há 12 jogos contra o Leicester (oito vitórias e quatro empates).

Vardy marcou o sexto gol dele em seis jogos contra o United. Está virando uma tradição.

Com 23 anos e 56 dias, Rashford é o 3º jogador mais jovem do Manchester United a fazer 50 gols na Premier League.

Barnes chegou ao 7º gol em 20 jogos pelo Leicester em 2020-21, igualando a última temporada (na qual atuou 42 vezes).

Classificação

– Leicester City, 2º lugar, 29 pontos

– Manchester United, 3º lugar, 28 pontos

Próximos jogos

Segunda-feira, 28/12, 12h*, Crystal Palace x Leicester City, Premier League

Terça-feira, 29/12, 17h*, Manchester United x Wolverhampton, Premier League

*horário de Brasília