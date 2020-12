Na despedida de D’Alessandro, Edenílson e Yuri Alberto garantem vitória sobre Palmeiras de Abel Ferreira, Inter deixa Grêmio para trás e entra no G-4

Na despedida de Andrés D’Alessandro, um dos maiores ídolos da história do clube, o Internacional fez bonito no Beira-Rio e levou a melhor sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Edenílson e Yuri Alberto, o Colorado venceu por 2 a 0 e, de quebra, ainda entrou no G-4.

E o Colorado não demorou a abrir o placar em sua casa. Aos 10 minutos do 1º tempo, Rodrigo Dourado recebeu cruzamento de Moisés na primeira trave, cabeceou e Weverton fez a defesa. Quem aproveitou o rebote foi Edenílson, que estufou as redes.

Na comemoração, o volante do clube gaúcho foi até o banco de reservas para abraçar D’Alessandro.

Aos 23 minutos, o Inter levou perigo mais uma vez, e novamente numa cabeçada, desta vez de Thiago Galhardo, após cruzamento de Heitor, mas a bola foi por cima do gol.

Aos 36 minutos, o tempo fechou entre Gabriel Menino e Moisés. O meio-campista alviverde deu chute na bola em cima do rival colorado para conseguir arremesso lateral. O defensor não gosta da atitude, peita o adversário, mas o árbitro depois separou os dois.

O 1º tempo foi marcado por muitas faltas, 24 no total. 16 delas cometidas pelos paulistas e 8 pelos gaúchos.

Na etapa final, quem começou levando perigo foi o Palmeiras. Logo no primeiro minuto, Gabriel Menino aproveitou sobra na área e finalizou. A bola bateu em Cuesta e passou por cima do gol.

Aos 13 minutos, o Alviverde chegou mais uma vez, com Viña, que recebeu na entrada da área e finalizou levando muito perigo.

Três minutos mais tarde, Thiago Galhardo voltou a levar perigo em cabeçada, que bateu em Luan e passou muito perto do ângulo.

Aos 21 minutos, Cuesta deu um susto nos seus companheiros de equipe, após afastar cruzamento de Mayke e a bola bateu no travessão.

Aos 26, Scarpa ficou com a sobra de escanteio e finalizou para defesa do goleiro Marcelo Lomba.

Aos 30, o Alviverde chegou mais uma vez com perigo, desta vez com Lucas Lima, mas o meia perdeu boa chance de empatar o jogo.

O Colorado chegou ao segundo gol aos 37 minutos com Yuri Alberto. O atacante foi lançado por trás da zaga, deu um tapa na frente, ficou cara a cara com Weverton e deu um toquinho de muita categoria para encobrir o goleiro alviverde.

D’Alessandro só entrou em campo aos 41 minutos, no lugar de Patrick. Quem também entrou foi o zagueiro Lucas Ribeiro, no lugar de Rodrigo Dourado.

Com a vitória, o Inter foi a 44 pontos e entrou no G-4, tirando o Grêmio, que havia subido para 4º após o empate comem 1 a 1 o Sport, na Ilha do Retiro, horas antes.

Já o Palmeiras, caiu duas posições e foi para 6º na tabela, com os mesmos 41 pontos. O técnico Abel Ferreira, por sua vez, sofreu a sua segunda derrota desde que assumiu o clube paulista.

D’Alessandro, por sua vez, se despede do Inter com 517 jogos e é o 3º jogador com mais partidas pelo clube gaúcho na história. Além disso, o meia argentino também encerra sua passagem pelo Beira-Rio como artilheiro do estádio desde a sua remodelagem para a Copa de 2014 com 26 gols.

Edenílson balançou as redes na depsedida de D’Alessandro Ricardo Duarte| S.C. Internacional

Internacional 2 x 0 Palmeiras

GOLS: Internacional: Edenílson e Yuri Alberto ; Palmeiras:

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Edenílson, Rodrigo Dourado (Lucas Ribeiro), Caio (Marcos Guilherme), Bruno Praxedes (Yuri Alberto) e Patrick (D’Alessandro); Thiago Galhardo (Rodrigo Lindoso). Técnico: Abel Braga

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Viña (Veron); Gabriel Menino, Danilo (Zé Rafael), Lucas Lima (Gabriel Silva), Raphael Veiga (Breno Lopes) e Gustavo Scarpa; Willian . Técnico: Abel Ferreira

– Abel Ferreira sofreu a sua segunda derrota sob o comando do Palmeiras

Classificação

– Internacional: 4º lugar, com 44 pontos

– Palmeiras: 6º lugar, com 41 pontos

Próximos jogos

Enquanto o Palmeiras volta a campo no meio de semana pela Copa do Brasil, o Inter só tem novo compromisso no próximo fim de semana:

Quarta-feira, 23/12, 21h30*, Palmeiras x Amética-MG

Domingo, 27/12, 16h*, Bahia x Internacional

*horário de Brasília