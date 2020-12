Na despedida de ídolo D’Alessandro, Internacional vence o Palmeiras no Beira-Rio

Em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão Série A, o Internacional venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Beira-Rio, na noite deste sábado (19). Com o resultado, o Colorado chegou aos 44 pontos e voltou ao G4 da competição. Já o Verdão caiu duas posições e agora está na sexta colocação, com 41 pontos. A partida ficou marcada pela despedida do ídolo D’Alessandro da equipe colorada. Ele entrou nos instantes finais para o adeus.

Na próxima rodada, o Internacional visita o Bahia, na Fonte Nova, dia 27 de dezembro, às 16h. Já o Palmeiras enfrenta o RB Bragantino, no Allianz Parque, em 27 de dezembro, às 18h15.

Edenilson comemora gol (FOTO: Ricardo Duarte / Internacional)

A PARTIDA

O Internacional começou o jogo deixando o Palmeiras ficar mais com a posse da bola e apostando nos contra-ataques. E assim achou o seu gol logo no começo, aos 10 minutos, após cobrança de escanteio. No lance, Weverton fez bela defesa e a bola sobrou livre para Edenílson completar para o fundo das redes.

Apesar de ficar mais tempo com a posse de bola, o Palmeiras chutou somente uma vez na primeira etapa e sequer colocou Marcelo Lomba para trabalhar, deixando os mandantes em situação muito confortável. Os gaúchos não eram incomodados pelos alviverdes e seguiam apostando nos contra-ataques.

O Inter conseguiu exigir que Weverton trabalhasse ainda mais algumas vezes no primeiro tempo, porém o jogo seguiu o roteiro que foi estipulado no começo, com a bola ficando com o Palmeiras e o Colorado se defendendo.

O primeiro tempo ficou marcado pelas diversas intervenções do árbitro Savio Pereira Sampaio e muitas discussões dentro de campo, elevando a temperatura do jogo e tendo algumas entradas mais fortes em certos momentos.º

MUDANÇAS E MELHORA NO PALMEIRAS

No começo do segundo tempo, Abel Ferreira mudou bastante o Palmeiras e deixou a equipe mais leve, dando mais opções ofensivas. A equipe passou a ser dominante na partida e criar mais oportunidades. No entanto, a falta de pontaria seguiu sendo um problema e Lomba não teve nenhum grande trabalho durante todo o jogo.

Do lado do Internacional, Abel Braga ia mexendo no time para reforçar ainda mais o sistema defensivo e impedir que o Palmeiras empatasse a partida, sendo feliz nas substituições. O time não permitiu que o Palmeiras chutasse ao gol de Marcelo Lomba, mostrando um ponto positivo na equipe, coisa que não vinha tendo nas últimas partidas.

Quando o alviverde já tinha ido para o tudo ou nada, o Inter achou belo contra-ataque com Yuri Alberto e definiu o marcador em 2 a 0, fechando a vitória vermelha e branca no Beira-Rio.

D’Alessandro teve a sua despedida da melhor forma, com uma vitória do Internacional no Beira-Rio e com o time jogando de forma segura. Agora, o argentino e camisa 10 colorado se torna mais um torcedor que acompanhará o time fora de campo.

FICHA TÉCNICA

​

INTERNACIONAL 2 x 0 PALMEIRAS

Local: Beira-Rio (RS)

Data-Hora: 19/12/2020 – 21h00

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Caio Vida, Thiago Galhardo, Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo (INT); Gabriel Menino e Willian (PAL)

Cartões vermelhos:–

Gols: Edenílson (10’/1ºT) e Yuri Alberto (38’/2°T)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado (Lucas Ribeiro, aos 40’/2°T), Edenílson, Patrick (D’Alessandro, aos 40’/2°T), Praxedes (Yuri Alberto, no intervalo) e Caio Vidal (Marcos Guilherme, aos 25’/2°T); Thiago Galhardo (Rodrigo Lindoso, aos 25’/2°T). Técnico: Abel Braga

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, aos 14’/2°T), Luan, Gustavo Gómez e Viña (Gabriel Verón, aos 14’/2°T); Danilo (Zé Rafael, aos 14’/2°T), Gabriel Menino, Raphael Veiga (Breno Lopes, no intervalo), Gustavo Scarpa e Lucas Lima (Gabriel Silva, aos 33’/2°T); Willian. Técnico: Abel Ferreira