Na quarentena, campeões do MasterChef revelam suas ceias de fim de ano · .

Com a proximidade das festas de fim de ano e a manutenção da quarentena ocasionada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os campeões do MasterChef Brasil 2020 começaram a planejar as ceias com os familiares. Para o ., Lucas Cicolin, Marina Lacerda e Hailton Arruda revelam o cardápio das celebrações.

Evitar o desperdício vem em primeiro lugar nos planos de Cicolin, vencedor do 14º episódio da temporada. “Muitas vezes, no Natal, a gente acaba indo contra o princípio da data e acaba tendo muito desperdício. Pretendo fazer uma farofa bem boa de nozes e macadâmia, tem muito a ver com o Natal”, comenta o engenheiro.

Pratos clássicos estão nos planos, como “um pernil e um pedaço de leitoa, mas de uma forma um pouco mais equilibrada”. Nos últimos meses, os amigos do cozinheiro amador realizaram um pedido especial: a reprodução do arroz de hauçá, prato preparado por ele durante a competição.

“Em todo lugar, as pessoas pedem para reproduzir, e está todo mundo gostando bastante porque é um prato exótico e, com o equilíbrio correto dos ingredientes, você consegue obter um sabor único”, destaca Lucas.

Por causa da mãe, que passa por um tratamento contra o câncer de mama, Marina e seus familiares começaram a consumir opções saudáveis e vegetarianas. A estudante, que conquistou o título no 19º episódio, confessa que pretende dar asas à imaginação durante o preparo das ceia.

“No Natal, pretendo fazer coisas que nunca fiz antes, mas que estão dando um resultado muito legal. Estou sempre testando novas possibilidades. Grande parte dos alimentos que estou fazendo na minha atual rotina estão com uma pegada mais vegetariana”, pontua a jovem de 19 anos.

Marina reforça o lema de Lucas Cicolin contra o desperdício e detalha algumas das estratégias que utiliza no seu dia a a dia: “Curto muito essa ideia de usar casca de banana, abóbora, semente, tudo, aproveitar 100% dos alimentos”.

Já Hailton, campeão do primeiro episódio, decidiu ficar bem longe das panelas neste período de festas. “Não pretendo cozinhar pois vou estar com a família da minha mulher, então vou deixar eles fazerem isso por mim (risos)”, brinca.

Confira alguns trechos da participação dos cozinheiros no reality:

