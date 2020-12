Na Record, reportagem especial sobre Silvio Santos vence o próprio Silvio Santos · .

Em homenagem aos 90 anos de Silvio Santos, o Domingo Espetacular mostrou uma reportagem de 47 minutos sobre o apresentador. Exibido das 20h58 às 21h45, o especial anotou 12,4 pontos na Grande São Paulo e ficou na vice-liderança, à frente do próprio programa do dono do SBT, que registrou apenas 7,3 de média no confronto.

Silvio Santos proibiu que a sua emissora fizesse conteúdos para celebrar o seu aniversário, que aconteceu no sábado (12). No entanto, ele não vetou entrevistas da família Abravanel para Roberto Cabrini –o jornalista foi demitido pelo SBT em outubro e contratado pela Record no mês seguinte.

Cabrini teve acesso ao acervo da emissora de Silvio Santos, conversou com as filhas do comunicador e também com a mulher, Iris Abravanel. Com o especial, o Domingo Espetacular fechou com 11,2 de média e teve o mellhor ibope em 2020.

Confira abaixo as audiências de domingo, 13 de dezembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,9 Santa Missa 4,2 Antena Paulista 5,1 Pequenas Empresas, Grandes Negócios 7,8 Globo Rural 11,1 Auto Esporte 10,0 Fórmula 1: GP de Abu Dhabi 8,9 Esporte Espetacular 8,5 Escolinha do Professor Raimundo 8,5 Temperatura Máxima: O Espetacular Homem-Aranha 2 11,4 Campeonato Brasileiro: Flamengo x Santos 18,3 Domingão do Faustão 14,9 Fantástico 18,6 Domingo Maior: Em Busca da Justiça 11,0 Cinemaço: O Justiceiro 7,8 Corujão: A Caça 5,0 Hora 1 3,9 Média do dia (7h/0h): 7,3 Igreja Universal do Reino de Deus 1,0 Faixa Record Kids 4,6 Cine Maior: S.W.A.T.: Comando Especial 2 5,3 Hora do Faro 9,4 Domingo Espetacular 11,2 Mundo Record Prêmios 14,5 A Fazenda 12 14,1 Câmera Record 8,5 Igreja Universal 0,9

Média do dia (7h/0h): 6,0 Jornal da Semana SBT 3,0 Pé Na Estrada 3,0 Acelerados 2,6 Sempre Bem 2,2 Duelo de Mães 2,8 Notícias Impressionantes 3,9 Domingo Legal 6,8 Eliana 6,9 Roda a Roda 6,4 Programa Silvio Santos 7,1 Poder em Foco 2,3 O Crime Não Compensa 2,3 Primeiro Impacto 2,7

Fonte: Emissoras