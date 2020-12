Na roça de A Fazenda 12, Mateus dá rasteira em Jojo e tira peoa da ‘final’ · .

Na roça de A Fazenda 12, Mateus Carrieri deu uma “rasteira” na aliada Jojo Todynho. Neste sábado (12), em conversa com Tays Reis e Biel, o ator sugeriu que o trio formasse a final do reality. Assim, o veterano ignorou a funkeira e preferiu que o rival dela chegasse ao último dia do programa da Record.

Na cozinha, os peões preparavam o almoço, quando Mateus disse: “Finalzinha podia ser aqui, né? Ia ficar feliz”. “Nós três?”, indagou Tays. “Sim, ia ser bom! Vai saber o que nos reserva”, respondeu o ator, com um sorriso no rosto.

“Nossa, vai saber mesmo. Não consigo nem pensar. Só de pensar que está chegando, já…”, opinou Biel. “Não consigo imaginar quem são os três finalistas. Eu não consigo”, desabafou a dona do hit Paredão Metralhadora.

“Agora não tem tanta possibilidade, a tua chance aumentou muito! De todo mundo, são poucas pessoas”, afirmou o ex-Casa dos Artistas. “O problema é voltar da roça”, rebateu a cantora.

