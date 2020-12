Na seca, Keyla encara ‘hétero top’ para sair do zero a zero · .

Sem transar há meses, Keyla (Gabriela Medvedovski) aceita ter um encontro diferente no novo episódio de As Five. A protagonista do spin-off de Malhação – Viva A Diferença (2017) conheceu o “agroboy” Samuel (Jessé Scarpellini) em uma festa na casa de Lica (Manoela Aliperti) e topa ir a um bar de sertanejo com o “hétero top”. Mesmo com as diferenças, a mãe de Tonico (Matheus Dias) não vai se importar pois só quer tirar o atraso.

A história do casal improvável da série da Globoplay começou no episódio da semana passada. Depois de Tina (Ana Hikari) ter acertado uma garrafa de cerveja na cabeça de Samuel em uma festa no apartamento de Lica, Keyla se interessou pelo rapaz exótico.

No sexto episódio do spin-off, a química entre o casal rola de vez. O rapaz chama a aspirante a atriz para sair, e, sem transar há meses, ela topa na mesma hora. Os dois vão para um bar de sertanejo em São Paulo.

Deslocada, a amiga de Benê (Daphne Bozaski) tenta arriscar alguns passos de dança na festa sertaneja e até sobe no touro mecânico para impressionar o rapaz. A estratégia dá certo, e o jovem brinda por ter conhecido a morena: “À louca da tua amiga que tacou uma garrafa em mim!”, diz Samuel, lembrando do momento em que viu Keyla.

“Não fala mal da Tina”, pede a filha de Roney (Lucio Mauro Filho). Para não ficar mal com a situação, o rapaz refaz sua frase para parecer mais romântico: “Tenho que agradecer o destino por ter nos juntado”, dispara.

“Até que não foi ruim mesmo”, concorda a ex-namorada de Tato (Matheus Abreu). Esperto, Samuel aproveita o momento de flerte para roubar um beijo da jovem, e eles acabam no apartamento do moço. Mesmo sem ter nada em comum com o novo personagem, Keyla finalmente transa em As Five.

O que aconteceu até aqui

Gravada em São Paulo, As Five homenageia a vida urbana paulistana. As protagonistas moram na região central da cidade, e diversos pontos conhecidos da metrópole são vistos na trama, como o Parque do Ibirapuera, e os bairros da Liberdade, Higienópolis e Santa Cecília.

O primeiro episódio do spin-off mostra o encontro das protagonistas no enterro de Mitsuko (Lina Agifu). A mãe de Tina morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, e o grupo de amigas volta a conversar.

No entanto, essa não é a única emoção que já rolou em As Five. Benê descobriu que Guto (Bruno Gadiol) é gay e se mudou para a casa de Lica. Ellen (Heslaine Vieria) está em um relacionamento fadado ao fracasso, e Keyla estacionou na carreira para viver em função de Tonico.

As Five é uma série derivada de Malhação – Viva A Diferença (2017). Os capítulos são disponibilizados às quintas-feiras no Globoplay. Além do resumo dos episódios do spin-off, confira os spoilers do folhetim juvenil que são publicados pelo .

