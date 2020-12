Na Serrinha, Goiás e Grêmio ficam no empate pelo Brasileirão

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, Goiás e Grêmio entraram em campo na noite deste sábado (12), pela 25ª rodada, no estádio da Serrinha em Goiânia. As equipes ficaram no 0 a 0 e o resultado não foi satisfatório para os dois.

O Esmeraldino chegou aos 20 pontos, alcançando a mesma pontuação do Botafogo, que perdeu na rodada para o Internacional caindo para a lanterna da competição. Já o Tricolor, com o tropeço fora de casa, agora soma agora 41 pontos, porém caindo para a 6ª colocação.

INÍCIO DE JOGO EQUILIBRADO

Com ambos os times precisando da vitória, o foco inicial foi dar ênfase no ataque. Na primeira chance criada, após cobrança de escanteio, Ariel Cabral pegou o rebote da zaga, porém a bola acabou parando na boa defesa de Vanderlei.

Por parte da equipe gaúcha, por muito pouco o placar na Serrinha não foi inaugurado aos 9 minutos. Após boa troca de passes, Pepê acionou Orejuela que, por sua vez, mandou um chute cruzado tirando tinta da trave.

GRÊMIO PASSA A CONTROLAR AÇÕES DO JOGO



Com o tempo passando, a equipe visitante não quis saber de sofrer pressão do rival e partiu pra cima, além de ficar mais com a posse de bola. Conseguindo criar boas chances, por muito pouco não marcou o primeiro com Matheus Henrique, já que o camisa 23 acabou fazendo a intervenção no lance.

Mesmo com algumas chegadas por parte do Esmeraldino, como as de Fernandão e Iago Mendonça, o Imortal praticamente mantinha um certo controle no duelo, fazendo com que Tadeu trabalhasse bastante como nos chutes de Churín e Lucas Silva.

COMEÇO DE SEGUNDO TEMPO COM EQUIPES BUSCANDO O GOL



Sem alterações no retorno para a última etapa do duelo em Goiânia, quem iniciou melhor foi o Goiás. Aos 5 minutos, Fernandão tratou de oferecer perigo ao adversário, ao tentar se esticar na bola cruzada na área.

Entretanto, o Imortal não quis deixar barato e, aos 8, acabou perdendo uma das melhores chances até então. Após Pepê colocar Matheus Henrique de frente para o goleiro Tadeu, o meia acabou batendo para fora.

MUDANÇAS POUCO SURTEM EFEITO



Com as primeiras substituições sendo feitas próximo aos 30 minutos da segunda etapa, Renato tentou dar uma injeção de ânimo ao seu time. E quase deu certo. Logo na primeira investida, Ferreira, que havia entrado momento antes no lugar de Luiz Fernando, conseguiu a finalização após passar da marcação de Iago Mendonça, porém acabou parando na defesa de Tadeu.

Após Renato promover mais duas trocas tirando Churín e Matheus Henrique, para colocar Patrick e Fabrício, respectivamente, foi a vez de Glauber Ramos finalmente mudar seu esquema tático somente aos 37, dando ênfase ao ataque colocando João Marcos no lugar de Fernandão e, no meio, Daniel no lugar de Miguel Figueira.

Feitas as trocas, pouco foram os lances de real perigo para os dois lados. Mesmo com a equipe gaúcha se lançando ao seu campo de ataque até os minutos finais, foi a deixa para Edina Alves Batista colocar um ponto final no confronto em Goiás.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 0 x 0 GRÊMIO

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e hora: 12/12/2020 – 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (FIFA-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Neuza Ines Back (FIFA-SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (CBF-SP)

Cartões amarelos: Ariel Cabral, Fábio Sanches, Rafael Moura e Iago Mendonça (GOI) / Rodrigues (GRE)

Cartões vermelhos: –

Gols: –

GOIÁS: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches, Iago Mendonça e Jefferson; Shaylon, Ariel Cabral e Breno; Miguel Figueira (Daniel, aos 37’/2ºT), Rafael Moura e Fernandão (João Marcos, aos 37’/2ºT). Técnico: Glauber Ramos.

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, Kanneman e Cortez; Darlan (Thaciano, aos 27’/2ºT), Mateus Henrique (Fabrício, aos 32’/2ºT) e Lucas Silva; Luis Fernando (Ferreira, aos 26’/2ºT), Pepê e Churín (Patrick, aos 32’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.