Na terra de Cristiano Ronaldo, brasileiro conta como Ilha da Madeira ‘respira’ craque português

Quando se fala na Ilha da Madeira, um dos primeiros assuntos que surgem à mente é Cristiano Ronaldo, por essa ser a terra que o craque português nasceu e cresceu, deixando até mesmo o Nacional, clube local, em segundo plano.

E o brasileiro Lucas Kal, zagueiro do time português, notou isso assim que chegou ao clube, no início da atual temporada. Em entrevista ao ESPN.com.br, o defensor citou como a cidade respira o jogador.

“É um lugar super tranquilo que, com certeza, é sempre lembrado como a cidade natal do Cristiano Ronaldo. Ele tem o seu próprio hotel e museu, que sempre atraem muitos turistas. A cidade parece respirar a história do jogador. O carinho da população por ele é imenso, é bonito de ver”, disse.

No momento, o Nacional de Lucas ocupa a 13° posição no Campeonato Português, depois de um bom início, se aproximando da zona de rebaixamento. Para o defensor, a necessidade é pensar jogo a jogo.

“Tivemos um bom começo na competição, mas estamos com os pés no chão e trabalhando muito, sabendo que temos muitos jogos pela frente. Sonhamos em disputar uma liga continental e faremos de tudo para que isso aconteça, mas precisamos pensar em uma rodada de cada vez. Só assim poderemos colher bons frutos ao término da temporada”, avaliou.

Lucas Kal durante jogo do Nacional, em Portugal Jose Manuel Alvarez / Getty Images

Revelado na base do São Paulo e com passagens por Vasco e América-MG, Lucas Kal está em sua primeira experiência no futebol europeu. O zagueiro afirmou que a experiência tem sido incrível e a realização de um sonho.

“Tem sido uma experiência incrível, tenho aprendido muito todos os dias. Um sonho de todo jogador chegar à Europa. Espero continuar melhorando e crescendo cada vez mais. Acredito que por ser um país com o idioma parecido, não tive dificuldades em me adaptar. Por conta da pandemia, tenho conhecido o país e seus costumes devagar. Estamos tomando todos os cuidados”, finalizou.