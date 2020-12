Na UTI, Nicette Bruno passa a fazer hemodiálise após piora renal · .

Internada por Covid-19 na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, Nicette Bruno precisará fazer hemodiálise após piora na função renal. A veterana de 87 anos está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave. De acordo com boletim médico divulgado neste sábado (5), a atriz segue sob cuidados intensivos.

A artista está internada desde o dia 29 de novembro após ter testado positivo para o novo coronavírus. Beth Goulart, sua filha, deu a notícia em suas redes sociais. Desde então, ela e os irmãos, Bárbara Bruno e Paulo Goulart Filho, têm pedido orações em nome da matriarca.

Na terça-feira (1º), a atriz teve uma piora em seu estado clínico e precisou ser intubada. Na sexta-feira (4), Nicette apresentou um leve avanço na recuperação, o que foi comemorado por Beth em seu Instagram.

“Mamãe teve uma ligeira melhora mas o quadro ainda é delicado. Vamos continuar orando. Mamãe vai ser curada. Eu Creio. às 18h: oração para Nicete e para todos os que estão doentes neste momento e fortalecimento a todas as famílias”, declarou na rede social.

Neste sábado, os médicos notaram uma nova melhora no quadro respiratório. No entanto, as funções renais se comprometaram. Leia o boletim na íntegra:

“Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2020.

A paciente Nicette Bruno segue internada na UTI da Casa de Saúde São José. O quadro respiratório apresentou discreta melhora novamente, mas houve piora da função renal e necessidade de hemodiálise. Continua sedada e dependente de ventilação mecânica. O quadro ainda é considerado grave. Segue sob cuidados intensivos.”

