Na volta de Cech, reforço ‘esquecido’ de R$ 234 milhões do Chelsea revida ‘tesoura’ e inicia confusão com jovem de 16 anos

Petr Cech retornou aos gramados pela primeira vez desde maio de 2019 ao atuar na vitória do time sub-23 do Chelsea sobre o Tottenham por 3 a 2 pela Premier League 2 nesta segunda-feira.

O tcheco defendeu os Blues como atleta profissional entre 2004 e 2015 e foi apontado como conselheiro técnico em junho de 2019. Além disso, tem treinado com o time principal nesta temporada e foi incluído como um goleiro de emergência para o elenco na Premier League 2020-21.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O ex-atleta (ex?) de 38 anos, que ganhou 13 títulos pelos Blues, incluindo quatro edições da Premier League e uma Uefa Champions League, pode ser considerado uma peça de segurança para a posição em meio ao cenário de pandemia.

Apesar do retorno de uma lenda, o jogo também ficou marcado por um episódio lamentável. Alfie Devine, do Tottenham, deu uma tesoura em Danny Drinkwater, que, após cair no chão, revidou e deu um chute na perna do jovem de 16 anos. Depois de uma confusão entre atletas de ambas equipes, os dois receberam o cartão vermelho.

Drinkwater, de 30 anos, foi titular do Leicester City campeão inglês em 2015-16 e se transferiu ao Chelsea em 2017 por 37,9 milhões de euros (R$ 234,45 milhões na cotação atual), mas não conseguiu ter o mesmo destaque. O meio-campista foi emprestado ao Burnley e Aston Villa, tendo retornado aos Blues nesta temporada.