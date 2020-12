Nacional segura Independiente Del Valle, vence nos pênaltis e avança na Libertadores

Depois de empatar sem gols na partida de ida, Independiente Del Valle-EQU e Nacional-URU entraram em campo nesta quarta-feira, no Parque Central. Em confronto equilibrado, as equipes repetiram o mesmo resultado de 0 a 0 e levaram a decisão para os pênaltis.

O Nacional conseguiu a classificação após vencer por 4 a 2 nas penalidades máximas. Os uruguaios avançam para enfrentar o River Plate-URU.

Os comandados de Miguel Ángel Ramírez, mesmo fora de casa, não mudaram a forma de jogo para a partida de volta. O Del Valle comandou a posse de bola e criou as melhores oportunidade. Ainda que o Nacional estivesse bem postado no aspecto defensivo, impedindo qualquer infiltração ou ação perigosa, os uruguaios ainda escapavam e tentavam um ataque improvável.

Na segunda etapa, a intensidade caiu de ambos os lados – enquanto o Nacional abdicou de atacar, os visitantes só conseguiram chegar com o jogo aéreo ou a bola alçada.

O Del Valle despertou nos minutos finais e forçou grandes defesas de Rochet, no cabeceio de Segalli e no foguete de Faravelli. O goleiro do Nacional garantiu o marcador zerado mesmo no último minuto de jogo, defendo chute de Ortíz.

A única vez que a rede balançou, aos 42 minutos e com Schunke, o VAR entrou em ação e anulou o que seria o gol da classificação equatoriana.

Ao fim de 180 minutos, as duas equipes foram incapazes de anotar um gol e levaram a decisão para os pênaltis.

O Nacional conseguiu converter três cobranças seguidas enquanto o Del Valle saiu atrás logo na primeira, com Pellerano chutando em cima do goleiro. Carballo perdeu para os donos da casa e deu a chance dos equatorianos empatarem, mas Schunke perdeu. Toranza foi para a última bola e deu a classificação para o Nacional.