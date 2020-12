Namorado revela previsão de alta de Fátima Bernardes após cirurgia para tratar câncer · .

Túlio Gadêlha revelou a previsão de alta da namorada, Fátima Bernardes, após ser submetida a uma cirurgia para retirada de um câncer no útero, no último domingo (6), no Rio de Janeiro. O deputado federal (PDT-PE) afirmou que a apresentadora deve deixar o hospital nesta segunda-feira (7).

Em uma postagem em seu perfil no Instagram, o professor publicou uma foto de Fátima sorridente e contou que correu tudo bem na operação. Na mesma publicação, ele adiantou a informação da ida dela para casa.

“Deu certo! As boas energias e orações deram certo. Se tudo permanecer bem, amanhã estaremos em casa”, escreveu.

A cirurgia da comunicadora foi realizada durante a tarde e, segundo notícia divulgada pelo Fantástico, a equipe médica disse que ela “passa bem”.

Fátima contou que foi diagnosticada com câncer de útero na última quarta-feira (2), por meio de seu Instagram. Ela descobriu a doença em estágio inicial durante exames de rotina e anunciou seu afastamento do programa matinal.

“Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, declarou.