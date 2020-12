Rodrigo Simas aproveitou o fim de ano para celebrar os dois anos de namoro com Agatha Moreira nas redes sociais. O ator publicou várias fotos do casal e se declarou para a namorada com um longo texto, mas frisou que prefere curtir o momento sem pensar muito no futuro. “Não acreditamos no ‘pra sempre'”, escreveu.

“Dois anos que a gente se olhou diferente e escolheu estar junto. Nos encontramos na nossa liberdade, na nossa frieza capricorniana, e na nossa vontade de viver”, afirmou Simas.

“Escolhemos uma felicidade real, que tem dias difíceis, tem irritação, tem discussão, tem muita conversa, tem carinho, tem tesão, tem sono, tem muito amor e, principalmente, tem respeito”, detalhou o irmão de Felipe Simas.

“Sabemos que amanhã podemos não querer o mesmo que hoje, mas para mim, o hoje é o que importa com você! Meu Amor! Obrigado por ser quem você é pela história que estamos construindo”, finalizou Rodrigo.

Os atores começaram a se relacionar em outubro de 2018, logo após o fim da novela Orgulho e Paixão (2018), na qual contracenaram juntos formando o par romântico entre os personagens Ema e Ernesto. O casal só assumiu o namoro em janeiro de 2019.

Confira: