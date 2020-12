Ana Maria Braga se emocionou ao mostrar uma das receitas que Tom Veiga (1973-2020), o Louro José, mais gostava, no Mais Você desta segunda-feira (7). A apresentadora deu o passo a passo de um frango com arroz aromático e disse que não consegue acreditar que o seu companheiro de trabalho de mais de 20 anos morreu há pouco mais de um mês.

Ela disse que não se conforma com a partida do ator, que foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, no dia 1º de novembro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em decorrência de um aneurisma não detectado.

“Quando eu me levanto todos os dias, mesmo não sendo dia de programa, e quando eu vejo ele assim [durante as receitas do programa], além da saudade infinita [que eu sinto], eu penso que ainda não realizei essa história, não caiu a ficha”, declarou.

A comunicadora, então, revelou quais pensamentos passam pela sua cabeça desde a morte de Tom. “Eu falo: ‘Não, isso deve ser um pesadelo. Não é verdade que esse menino foi embora'”, completou.

Emocionada, a veterana refletiu sobre a importância de Tom Veiga na sua vida. Segundo ela, essa sensação é boa por uma razão:

“Isso acontece quando as pessoas fazem a diferença. Dizem que tudo o que você deixar na vida que acha que é seu, não é nada seu. Quando você nasce, te dão um nome, e quando você parte, a única coisa que você deixa é um nome. Poucas são as pessoas que conseguem fazer isso, e ele era uma delas”.