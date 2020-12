Andressa Urach detonou a presença dos falsos crentes nas redes sociais. A modelo reclamou de alguns comentários deixados em suas publicações após seu casamento com Thiago Lopes. “Não conhecem o amor, não conhecem a Deus, se dizem crentes”, alfinetou a loira.

A famosa postou vídeos no Stories do Instagram para lamentar os ataques que vem sofrendo, já que assumiu um comportamento menos tradicional após deixar a Igreja Universal, em outubro deste ano.

“Gente, eu tô muito feliz, eu sei que tem muitas pessoas que torcem pela minha felicidade, que oram por mim. E tem pessoas, infelizmente, que não conhecem o amor, não conhecem a Deus, se dizem crentes… Às vezes, eu vou olhar nos comentários e as pessoas que mais me julgam no perfil delas tá escrito que elas confiam em Deus”, disse.

Andressa ainda ressaltou que não vai deixar de dividir momentos de alegria com os seus seguidores que a admiram por causa das pessoas que a criticam. “Quem conhece a Jesus não julga as pessoas. Eu estou muito feliz. Eu vou compartilhar minha felicidade, sim, na rede social. Eu não acredito que inveja pega”, acrescentou.

Assista ao vídeo a seguir: