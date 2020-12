Próximo de encerrar o período de empréstimo ao Junior Barranquilla, Miguel Borja irá retornar ao Palmeiras. No entanto, a tendência é que o Alviverde procure um novo destino para o atacante.

Em entrevista concedida ao Globo Esporte, o colombiano lamentou a falta de espaço no Palmeiras. O atleta não pode ser inscrito no Brasileirão ou Copa do Brasil por conta do calendário. Já na Libertadores, caberia ao Verdão pedir uma liberação na Fifa para regularizar o jogador. Apesar da possibilidade, Borja aponta que não deve entrar em campo pelo time de Abel Ferreira.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“O treinador me ligou e disse que estava me observando, que era para eu não me preocupar com as críticas de jogos que tinha feito no passado, principalmente de torcida e imprensa. A diretoria também me ligou e dizia que se o Junior não chegasse na final da Sul-Americana, que me usariam. Tudo era observado e agora é uma situação completamente diferente. Um advogado do Palmeiras nesses dias entrou em contato comigo e disse que eu não seria inscrito na Copa Libertadores, que teria que me reapresentar em janeiro para fazer os treinos e decidir o futuro para 2021”, explicou.

O atleta não escondeu o seu desejo de jogar as semifinais da Libertadores, apontando que poderia ajudar o time a conquistar seus objetivos.

“Fico triste, foi uma surpresa para mim o Palmeiras não me inscrever na Libertadores. Eu poderia ajudar em uma semifinal. Queria muito ajudar o Palmeiras. Tenho um carinho muito grande por tudo o que fiz e pelo que a torcida fez por mim. Jamais vou esquecer aquela recepção que fizeram para mim (aeroporto de Guarulhos). Não entendo o motivo de não me quererem. Sou jogador do Palmeiras, era só chegar, vestir a camisa e jogar. Não entendo essa situação”, disse o atacante.

Agora, Borja tem um tempo livre até se reapresentar ao Palmeiras e definir os próximos passos de sua carreira.

“Vou me apresentar no dia 10, tenho direito a uns dias de férias, vou chegar e conversar com o treinador. Estou disponível para o Palmeiras. Se não quiserem, vou pedir para meu empresário ver uma situação melhor para o futuro. Não interessa ganhar dinheiro se você está infeliz. O importante é estar feliz e jogando, estou buscando a minha felicidade. Quando saí do Palmeiras, pensei em não voltar mais. Não queria voltar mais. Mas hoje eu penso que posso ser importante para o Palmeiras, que tenho meu valor e que poderia ajudar na Libertadores”, concluiu.

Recentemente, o ESPN.com.br havia informado que o Palmeiras não tinha a intenção de usar Borja na Conmebol Libertadores. Confira a reportagem completa.