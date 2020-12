Com pouco dinheiro para investir, o Barcelona fez poucas contratações na última janela de transferências. Uma dessas foi o meio-campista Miralem Pjanic, que chegou ao clube em negociação que levou Arthur para a Juventus.

Desde que foi contratado, porém, o bósnio não recebeu muitas oportunidades no time de Ronald Koeman. Em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, o jogador reclamou da situação.

“Sinceramente, também não entendo por que estou nessa situação. É claro que quero jogar muito mais. Sei que posso contribuir muito, e quando o treinador me fez jogar sempre fui bem, fiz boas partidas. Mais do que isso, não sei o quê. Eu posso. Eu treino, estou pronto”, disse.

Com a derrota no sábado, a quarta em dez jogos pelo Campeonato Espanhol, o time da Catalunha está fora até da zona de classificação à Uefa Europa League, ocupada neste momento justamente pelo Cádiz, que tem quatro pontos a mais que o Barça.

Miralem Pjanic com a camisa 8 do Barcelona, seu novo clube Barcelona

“Não estou satisfeito e não posso estar, na minha carreira nunca aceitei a ideia de não jogar e agora também não. Vamos ver, estou pronto, treino bem e espero, não tenho outra escolha. É uma situação muito delicada. Não é bom para mim”, acrescentou.

Antes do duelo entre Barcelona e Juventus, o reencontro de Pjanic com a equipe em que atuou durante muitos anos, mas destacou o desejo de vencer pelo ‘maior clube do mundo’.

“A Juventus ficou no meu coração, a sigo sempre que tenho oportunidade. O sorteio me deixou feliz, é uma pena não ter podido jogar perante os espectadores em Turim, mas haverá outras oportunidades. Desejo o melhor à Juventus, mas esta terça-feira queremos vencer “, lembrou.

“Meus nove anos na Itália foram muito bons e sinceramente sinto falta dela. Na Roma e na Juventus fui muito bem, vivi temporadas importantes. Agora tenho um novo desafio no maior clube do mundo e tenho que lutar. uma novidade que eu queria enfrentar”, finalizou.

Com 100% de aproveitamento na Champions League, o Barcelona encara a Juventus nesta terça-feira (08), no Camp Nou, na última rodada da fase de grupos.

A equipe volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, quando enfrentará o Levante, novamente dentro de casa.