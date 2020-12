O cantor Nego do Borel fez uma postagem com cara de poucos amigos na noite de Natal, um dia após anunciar o fim do noivado com Duda Reis. Ele publicou uma sequência de fotos em que posou de camisa branca em frente à árvore de Natal. “Não está sendo nada bom”, declarou.

Criticado pelos ex-sogros após o rompimento com a modelo, o funkeiro disse que a data especial estava lhe trazendo um sentimento diferente dos outros anos, e não apenas para ele. Por conta disso, ele aproveitou a noite de comemorações para fazer uma reflexão positiva.

“Meu Natal não está sendo um dos melhores. Nosso momento ao todo não está nada bom, mas mesmo assim, quero hoje nesta data, não só reclamar, mas, sim, agradecer a Jesus por tudo que tem feito em minha vida. Ele é o amor, o caminho, a verdade e a vida. Obrigado família, obrigado seguidores, desejo um ótimo final de Natal a todos vocês”, escreveu.

Nego e Duda assumiram o namoro em 2018 e chegaram a terminar em dezembro de 2019. Eles reataram em abril e, desde então, eram alvos de ataques dos pais da garota, que não aprovavam o relacionamento dos dois.

Assim que o rompimento foi anunciado, Luiz Fernando Luz Barreiros, pai de Duda Reis, usou seu Instagram para criticar a forma como a filha e Nego do Borel anunciaram o término do namoro. O médico insinuou que o clima amigável das postagens dos artistas não condiz com a verdade e foi uma manobra das assessorias de ambos. “Nojento”, definiu.

Na legenda de uma imagem com a frase “acabou do mesmo jeito que começou, do nada”, Barreiros mostrou sua insatisfação com o desfecho do relacionamento da filha.

Veja a postagem do cantor abaixo: