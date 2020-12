‘Não há motivo para empolgação’

Com uma atuação soberana no Morumbi nesta quarta-feira, em duelo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo atropelou o Botafogo por 4 a 0. O resultado deixa os tricolores com 7 pontos de vantagem na liderança do campeonato, se distanciando do Atlético-MG.

Mesmo assim, o técnico tricolor, Fernando Diniz ainda não vê motivo para empolgação no Morumbi a 14 rodadas do fim do campeonato.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Não tem muito segredo em relação a isso, é encarar cada jogo como se fosse uma final, tem uma final domingo contra o Corinthians. A gente tem que saber trabalhar, colocar toda nossa energia, não tem mágica e motivo nenhum pra empolgação. O campeonato ainda tem muitos jogos pela frente, tem outros concorrentes querendo o titulo, tem que encarar cada jogo de maneira muito séria e só assim pra aumentar nossa chance de ter êxito”, analisou o técnico.

Diniz foi questionado pelo repórter dos canais ESPN Mendel Bydlowski se achava que o São Paulo estava jogando o melhor futebol do Brasil. Mas o treinador não entrou em polêmica.

“Essa discussão não tem muito sentido. Eu posso dizer que estou muito contente com aquilo que o São Paulo está fazendo, estamos mais equilibrados, tem coisa pra melhorar sempre, o que a gente tem que fazer é melhorar nosso time e trabalhar porque tem muita água pra rolar ainda”.