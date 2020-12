Vivendo grande fase no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá pela frente o Santos, no sábado, às 17h, em jogo válido pela 24ª rodada. Mesmo com o brilho demonstrado pela equipe nas últimas partidas, o atacante Willian acredita que o Verdão precisa entrar com a atenção redobrada na Vila Belmiro.

Em entrevista ao programa Gazeta Esportiva, da TV Gazeta, o jogador exaltou o adversário deste sábado e reforçou a importância de manter as características positivas apresentadas pelo Palmeiras nos últimos jogos.

“O Santos vive um bom momento, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, uma equipe muito perigosa, principalmente jogando dentro da Vila. Sabemos que é um clássico e sabemos da grandeza do jogo, mas não podemos mudar nossa postura. Nós temos que levar para essa partida aquilo que estamos apresentando nos últimos jogos. Essa concentração, intensidade, inteligência, consistência e humildade ao respeitar o adversário”, afirmou Willian.

“Não importa se é na Vila ou no Allianz, temos que nos doar ao máximo, com esse espírito de luta e companheirismo dentro de campo para que possamos duelar com eles e, com a nossa qualidade lá na frente, fazer os gols e buscar a vitória, que é nosso objetivo”, completou.

Com Luiz Adriano fora de combate por conta de uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda, a tendência é que Willian seja mantido como titular no comando do ataque do Verdão no clássico contra o Santos.