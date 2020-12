‘Não quero treinador para bater papo’

Ao contrário do que apresentada quando comanda suas equipes à beira do gramado, Jorge Sampaoli tem adotado uma postura mais ‘distante’ de outros setores dos clubes em que trabalha. Ao menos no Brasil.

Assim como foi no Santos, onde esteve durante a temporada 2019, o argentino tem sido mais reservado também no Atlético-MG.

Vivendo seus momentos finais como presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara revelou como tem sido sua relação com o treinador, contratado justamente por ele em março deste ano.

“Zero. Praticamente zero. É o estilo dele ficar fechado ali entre ele e a comissão técnica dele, sem se abrir demais. Não é só comigo, é com a direção de comunicação, com o corpo médico. Ele não é de resenha, não é aquele camarada que fica ali. É a forma dele. Mas é aquela história, eu não quero um treinador para bater papo, quero treinador para entregar serviço”, disse Sette Câmara em entrevista ao portal UOL.

Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, durante entrevista Pedro Souza/Atlético-MG

“Em matéria de relacionamento, a gente entende a forma como eles são, fechados, e tudo bem. Tem uns que são mais abertos, tem uns que são mais fechados. O importante é fazer o trabalho sério e entregar resultado, essa é a principal meta e é isso que me cabe. Se entrar mudo e sair calado, mas a coisa continuar acontecendo, está ótimo”.

Mesmo com o relacionamento profissional com o treinador, Sette Câmara não deixou de ‘cornetar’ a escalação da equipe diante do Internacional. Após sair perdendo, os mineiros conseguiram virar a partida, mas acabaram sofrendo o empate em 2 a 2 no Mineirão. O resultado aumentou a distância para o São Paulo, líder do Brasileirão.

“A torcida ficou meio chateada no último jogo [contra o Internacional], mas todo mundo falha, até o treinador. Falar depois do leite derramado é fácil, mas talvez não fosse o caso de entrar com três zagueiros. Na minha opinião, o Gabriel está um pouco sem ritmo de jogo, enxergaram isso e jogaram o Galhardo na direita em cima dele, pode ter tido alguma falha”, disse o presidente, que avaliou o saldo do argentino.

“Mas tem muitos acertos. Quantas vezes nós vimos o Atlético-MG sair para o intervalo e voltar em outra condição, aí você vê que tem o dedo do treinador. O saldo dele é positivo”.

Eleito no fim de 2017, Sérgio Sette Câmara vive seus últimos dias como presidente do Atlético-MG, e dará lugar a Sérgio Coelho, representante da chapa única para as eleições presidenciais.