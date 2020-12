‘Não respeitaram meu tempo’ · .

Bianca Andrade, a Boca Rosa, anunciou no fim da tarde desta terça-feira (22) que está grávida de seu primeiro filho com o youtuber Bruno Carneiro Nunes, o Fred, do canal Desimpedidos. A influenciadora ainda alfinetou o jornalista Leo Dias, que havia dado a informação em primeira mão. “Infelizmente não respeitaram esse meu tempo”, escreveu ela no Instagram.

“Teremos um baby! Óbvio que gostaríamos de esperar os 3 meses para falar com segurança dessa vidinha que está por vir, mas infelizmente não respeitaram esse meu tempo. E tudo bem, não vou me abalar e bora seguir o baile, até porque estamos felizes e esse bbzin já é mais amado que tudo!”, disse a participante do Big Brother Brasil 20.

“Em respeito e carinho às pessoas que nos acompanham e torcem tanto por nós, resolvemos nos antecipar nesse comunicado. Fiquem tranquilos porque estamos bem e cheios de motivos pra comemorar!”, completou a ex-BBB.

Bianca publicou uma foto com Fred no Instagram em que os dois aparecem com sapatinhos de criança para anunciar a novidade. O casal assumiu o romance publicamente em setembro. No entanto, eles estão juntos desde fevereiro, logo depois de ela sair do BBB20.

Os dois se conhecem há quase cinco anos e há três mantêm um relacionamento entre idas e vindas. Em entrevistas recentes, a empresária afirmou que ela e Fred vivem um amor livre, “sem cobrança, sem submissão e sem dependência emocional”. Ela considera que ambos estão mais maduros, depois de muitas brigas.

“Não tem rótulo porque estamos tentando entender que formato funciona para a gente. A gente já tentou muitas vezes. O que importa é quando ele está comigo e eu estou com ele e acabou. O resto é vida dele”, descreveu Bianca em transmissão de seu programa Boca a Boca.

Veja a publicação: