‘Não sei quantos querem isso’

O River Plate vive grande fase na temporada, com seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos, em um momento crucial da Conmebol Libertadores. Na quinta-feira, a equipe receberá o Nacional pela ida das quartas de final.

Caso avance até a final, o time de Marcelo Gallardo poderá encontrar o Boca Juniors na final, uma vez que o rival está do outro lado da chave. Os xeneizes abriram vantagem nas oitavas ao vencer o primeiro confronto diante do Internacional, fora de casa, por 1 a 0.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

De qualquer forma, o técnico do River não quer saber por enquanto de uma eventual final com o Boca na Libertadores.

“Pode se falar, mas não sei quantos querem jogar essa partida outra vez. Nós miramos a final, não sabemos se vai acontecer. Não sei quantos querem uma final deste tamanho novamente. Me encanta, não escapo disso. Mas seria uma falta de respeito acreditar que vamos chegar à final quando ainda faltam rivais tão duros por sortear. Falar hoje disso me parece injusto com os outros. Se ocorrer, que seja bem-vinda”, declarou Gallardo neste sábado, após vitória por 3 a 1 pelo Godoy Cruz.

O River foi campeão da Libertadores em 2018 ao bater o Boca na decisão. Já na campanha seguinte, os Millonarios eliminaram o rival na semi antes de serem derrotados pelo Flamengo na final.