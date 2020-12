‘Não tem responsabilidade com o Vasco’

A eleição no Vasco será decidida na Justiça porque Jorge Salgado e Leven Siano se declararam ambos vencedores após dois pleitos. O atual presidente, Alexandre Campello, até iniciou a transição do poder com ambos. No entanto, o clima segue quente entre os candidatos.

Isso porque Fábio Cordella, considerado braço-direito de Leven Siano, falou sobre a possibilidade da contratação de jogadores de renome mundial. Só que Jorge Salgado não gostou do discurso e criticou o adversário.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Yaya Touré, Balotelli, Hulk e agora Khedira e Mandzukic. A turma do candidato Leven não tem a menor responsabilidade para com o Vasco. Pedir para ajudar seria muito, mas pelo menos poderiam não atrapalhar. Todo apoio aos nossos jogadores” escreveu nas redes sociais.

O novo mandatário vascaíno deve ser anunciado no próximo dia 17, quando a Justiça vai julgar o pleito. Leven Siano adiantou que vai respeitar a decisão, mas não irá se submeter a uma terceira eleição. Jorge Salgado não se pronunciou sobre o assunto.