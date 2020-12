‘Não temos como não falar em brigar por títulos’

Pedro é, mais do que nunca, atleta do Flamengo. Contratado em definitivo por 14 milhões de euros (cerca de R$ 85 milhões) e com vínculo até 2025, o centroavante já começa a mirar seu futuro pelo clube.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (10), o camisa 21 do Rubro-Negro elogiou o trabalho do técnico Rogério Ceni e disse que, com ele, o time pode evoluir ainda mais e falar em disputar títulos.

“Meu projeto é dar o máximo dentro de campo pelo Flamengo. Com o elenco que temos, não tem como não falar em brigar por títulos. Tenho certeza de que as eliminações serviram de aprendizado”, disse.

“Mas agora temos tempo para trabalhar com o Ceni. Esta semana tem sido muito boa, ele está implementando as características dele e estamos assimilando muito bem no dia a dia. Tenho certeza de que vamos evoluir muito com o Rogério”, completou.

Pedro comemora gol do Flamengo sobre o Independiente Del Valle Getty Images

O atacante também falou sobre o processo de renovação de seu vínculo com o Flamengo, e apontou seu desejo pela permanência no clube, mesmo com o contrato que tinha com a Fiorentina.

“Quero agradecer ao presidente, ao Braz, ao Spindel, aos meus empresários, que conduziram essa negociação para eu permanecer aqui. Estou muito feliz e motivado de poder, agora, ficar em definitivo no Flamengo até 2025”, afirmou.

“Desde o primeiro momento, minha vontade era permanecer. Isso pôde ser resolvido. Estou motivado para dar continuidade a esse meu sonho, que é jogar no Flamengo”, ressaltou.

Por fim, Pedro ainda destacou a realização do sonho que vive em vestir a camisa do Flamengo, relembrando seus tempos de torcedor na arquibancada.

“Eu falo de sonho, porque realmente é um sonho realizado pisar aqui no Flamengo como jogador. Eu era um moleque de arquibancada, que ia para a torcida. Meu projeto é continuar fazendo gol, dando a vida pelo Flamengo em campo e buscando títulos importantes”, finalizou.