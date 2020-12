A rixa entre Íris (Deborah Secco) e Camila (Carolina Dieckmann) está longe de ter fim em Laços de Família. A jovem flagrará a sobrinha “fura-olho” no haras e partirá para uma discussão. Na troca de farpas, a irmã de Helena (Vera Fischer) jogará uma praga na namorada de Edu (Reynaldo Gianecchini). “Não vai ter esse bebê”, vai disparar a rebelde.

Camila terá ido ao haras justamente para contar a Pedro (José Mayer) que espera um bebê do ex-namorado de sua mãe. Na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Assim que a estudante se despedir do administrador, a tia correrá atrás dela. “O que você tá fazendo aqui, hein, Camila? Olha aqui, esse território é meu!”, avisará a revoltada.

“Eu saí da casa da minha irmã para não ter que acordar e ficar olhando para sua cara! Agora você vai se enfurnar aqui, é?”, brigará Íris. “E não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo, Íris. Cê acha o quê? Que virou dona do haras só porque veio morar aqui? Se enxerga, garota, sai da minha frente”, responderá a loira antes de empurrar a tia para o lado para tentar passar.

A personagem de Deborah Secco não deixará a sobrinha ir embora. “Vem cá, você não tem vergonha, não? Você rouba o namorado da sua mãe e ainda engravida do cara pra forçar ele casar com você?”, acusará a órfã. “Você tá com inveja da minha felicidade”, rebaterá a filha de Helena.

Íris continuará com suas provocações e palavras ofensivas. “Você acha o que hein? Nunca parou para pensar que o Edu tá com você por pena? Ou você acha que foi ele que se separou da Helena pra ficar com você? Se olha no espelho, garota. Você não é nada perto da Helena. Ninguém! Helena é mulher, dá de mil a zero em você. O Eduzinho só está do seu lado, porque ela dispensou ele. Só por isso. Porque é dela que ele gosta!”, gritará a menina.

Carolina Dieckmann em Laços de Família

Perseguição

Camila pedirá para a garota sair de sua frente visivelmente abalada com as palavras dela. A loira inclusive ameaçará proibir Íris de colocar os pés no haras. “Você não sabe que isso tudo é do Edu? Que ele é herdeiro do haras? Eu me casando com ele, vou ser dona de tudo isso aqui”, alertará a “fura-olho”.

A jovem que ficou órfã a acusará de ter engravidado de propósito para dar o golpe. A namorada de Edu dirá que não vai discutir, pois, para ela, a tia está morta, assim como Ingrid (Lilia Cabral).

Camila sairá andando e Íris a perseguirá, enquanto a chama de Judas e diz que ela é uma vergonha para a família. “Você vai pagar por tudo o que você tá fazendo. Você vai sentir na pele! Você não vai ter esse bebê, você não vai conseguir ser feliz. Você não vai conseguir ter esse bebê!”, vai soltar a briguenta na novela escrita por Manoel Carlos.

Enquanto ela profere que Camila não conseguirá ter o filho, a estudante começará a sentir dores na barriga e será socorrida por Pedro.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!