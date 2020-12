‘Não vejo a hora de voltar para o Brasil’, disse ex-motorista de Fernando após sentença na Rússia

Nesta quarta-feira, Robson Nascimento foi condenado a três anos de prisão na Rússia após ter entrado no país com duas caixas de Mytedom 10mg (cloridrato de metadona). Ele havia sido contratado para trabalhar como motorista na casa do jogador Fernando, que à época atuava no Spartak Mascou e hoje está no Beijing Guoan, da China.

Ele já está preso há um ano e nove meses e, assim, restaria menos da metade da sentença a ser cumprida.

Em entrevista a Mauro Cezar Pereira – jornalista dos canais Disney – em seu blog no UOL, um dos advogados de Robson explicou os próximos passos do caso – de acordo com o GE.com, a promotoria não aprovou a decisão e deve recorrer.

“Teremos que esperar o prazo de 10 dias para saber se o Ministério Público russo vai recorrer ou não. Caso o MP recorra, a pena pode ser aumentada sim, mas estamos confiantes que isso não vá acontecer, tendo em vista que a própria juíza se convenceu da inocência do Robson”, disse Olimpio Soares.

Fernando celebra gol pelo Beijing Guoan; Robson, seu ex-funcionário, está preso na Rússia Reprodução Instagram

“Mesmo que a pena aumente, isso não será fator preponderante para que o Robson fique preso, vamos pedir a transferência dele para o Brasil”, continuou o advogado.

Questionado sobre o que Robson disse a Pavel Gerasimov – seu defensor na Rússia – após a sentença, Olimpio Soares revelou: ‘Ele chorou muito quando o juiz deu a sentença, agradeceu ao Pavel e disse: ‘Não vejo a hora de voltar para o Brasil”.