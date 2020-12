Uma noite de recordações será a oportunidade perfeita para Helena (Vera Fischer) esfregar um podre do passado na cara de Pedro (José Mayer) em Laços de Família. Os primos estarão em um momento nostálgico quando a esteticista despejar sua mágoa. “Não voltou nunca mais”, falará a loira na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Helena chegará à casa de Pedro procurando por Íris (Deborah Secco). Ela chamará pela irmã, que não aparecerá. O administrador do haras se surpreenderá com a presença da loira. “Helena, será que eu tô sonhando?”, perguntará o “ogro-mor” da história.

Ela achará graça e dirá que não, que está ali em carne e osso. “Eu estava pensando em você há menos de cinco minutos”, revelará o personagem de José Mayer, sincero.

“Bom, a Íris me disse que o quarto dela tava pronto, e eu fiquei de passar uma hora dessas para dar uma olhada. Eu tava em casa, tentei fazer um programa, liguei para uns amigos, mas nenhum deles pôde sair comigo, então, eu pensei em fazer uma surpresa”, explicará a mãe de Camila (Carolina Dieckmann).

Pedro dirá que preferia que ela tivesse aparecido para cumprir a promessa de voltar à casa dele para ver as fotos do passado e responder se sentia saudades do amor deles. “Meu Deus, Pedro. Você não esqueceu isso ainda?”, falará a veterana, sem graça.

A mãe de Camila desconversará. Soltará que ele mora em um paraíso, cercado de verde, o que a faz se sentir na fazenda. Pedro informará que Íris saiu e aproveitará para convidar Helena para tomar um vinho.

Com canecas de vinho na mão, Pedro pedirá para fazer um brinde pelas recordações deles. Ele tentará mostrar as fotos do passado deles para a esteticista, mas ela dirá que anda muito fragilizada e que prefere deixar para outro dia.

Vera Fischer e José Mayer em cena da novela

Recordar é viver

O personagem de José Mayer insistirá para que Helena olhe as fotos. Ele afirmará que quer que ela tenha de volta um pouco dos velhos tempos do amor deles e que isso é um direito dele. “Que direito você tem, Pedro, se você me deixou plantada na fazenda esperando por você e não voltou nunca mais?”, perguntará Helena, com um tom de magoada.

“Você nunca mais vai me perdoar?”, questionará o homem. “Se eu fosse rancorosa, eu nunca mais olharia pra tua cara. Eu esqueceria do teu nome. Mas, não. Eu não só perdoei, como eu tô tomando uma caneca de vinho em tua companhia”, responderá a loira.

Eles olharão algumas fotos, a última que tiraram juntos antes de Pedro ir embora da fazenda e nunca mais voltar. “Pedro, nós não temos mais a idade que tínhamos nessa foto. Não adianta, nós não podemos voltar no tempo. Fingir que nada aconteceu. Nós mudamos. Nós não somos mais os mesmos”, pontuará Helena.

Eles conversarão sobre o passado, sobre o amor que eles viveram. A conversa acabará em uma pequena discussão. “Aquele amor nosso, não era um amor de juventude. Era um amor forte, maduro. Já sabíamos que era pra vida inteira. Nos amamos ainda”, falará Pedro.

Helena dirá que certos sentimentos não renascem, e o homem rebaterá que certos sentimentos não morrem. A tensão entre eles crescerá e eles se beijarão com paixão na novela escrita por Manoel Carlos.

