Acusado pelo árbitro Paulo Roberto Alves Junior de tê-lo xingado durante a partida entre Flamengo e Santos, Marcos Braz usou o Twitter para esclarecer o assunto. Ele negou qualquer participação.

Na súmula, o árbitro colocou o vice de futebol ao lado do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e do diretor de relações externas do clube, Cacau Cotta. Braz disse que não vê jogo ao lado da dupla e ainda ironizou.

“Infelizmente me confundiram no estádio. Não assisto aos jogos com os companheiros de diretoria que foram relatados na súmula. E, claro, não vou ‘dedurar’ o diretor que tem um berro invejável. Risos”, disse Braz.

Confira abaixo o que o árbitro colocou na súmula.

“Aos 35′ minutos do 1º tempo, a equipe de arbitragem ouviu insultos vindos da arquibancada, na área onde se encontravam os seguintes dirigentes da equipe do C.R. Flamengo: Sr. Rodolfo Landim, Sr. Marcos Braz e Sr. Cacau Cotta, havia outros dirigentes, os quais não foi possível identificar. Foram proferidas as seguintes palavras: ‘Tá de sacanagem’, ‘Foi falta, seu arrombado’, ‘Apita essa p… direito, filho da p..’.”, escreveu o árbitro.

Em campo, o Flamengo jogou bem e venceu o Santos por 4 a 1. Gabigol, duas vezes, Gerson e Filipe Luís marcaram os gols. Bruno Marques descontou.

O próximo desafio dos cariocas será apenas no fim de semana, contra o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão. Por outro lado, o Santos encara o Grêmio, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, às 19h15, com transmissão do FOX Sports e cobertura em vídeos do ESPN.com.br.