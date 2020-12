‘Não vou me demitir’, garante Zidane após nova derrota e vaga na Champions ameaçada

Zinedine Zidane descartou pedir demissão após a derrota do Real Madrid para o Shakhtar Donetsk, nesta terça-feira (1), pela fase de grupos da Champions League.

Em entrevista coletiva após a partida na Ucrânia, Zizou deixou claro que não pretende entregar o cargo e arantiu ter forças para reverter a situação do clube, que já havia perdido para o Alavés, por 2 a 1, no sábado.

“Não vou pedir demissão e vamos continuar. No primeiro tempo estivemos muito bem. Talvez tudo teria sido diferente se nós tivéssemos marcado o primeiro gol. Tivemos duas ou três chances, mas a bola não quis entrar. Assim é complicado”, disse.

“Temos passado por momentos delicados. É uma má sequência de resultados, mas temos que seguir. Era uma final, nos preparados muito bem e fizemos um primeiro tempo bom. Sabemos que falta um jogo, que precisamos ganhar”.

O Real Madrid sentiu a ausência de dois titulares importantes da equipe: o volante Casemiro e o zagueiro Sergio Ramos, pilares do sistema defensivo que falhou no primeiro gol do Shakhtar.

“É um momento complicado, mas temos que mostrar nosso caráter, nosso orgulho. É uma pena. Vamos precisar ganhar a próxima partida, porque hoje não conseguimos. É preciso lugar até o fim”, afirmou Zidane.

O treinador analisou a atual fase da equipe, que não tem conseguido atuar bem desde o início da temporada. Atual campeão espanhol, o Real hoje é apenas o quarto colocado de LaLiga, com 17 pontos, sete a menos que a líder Real Sociedad. Na Champions, o time merengue soma sete pontos, em terceiro lugar e fora da zona de classificação.

Zinedine Zidane pensativo após derrota para o Cádiz, em La Liga Getty Images

“São muitas coisas que se juntam. Hoje não é um problema de futebol. Pressionamos muito, recuperamos a bola em cima. Nos custa fazer o primeiro gol, que é o que pode facilitar as coisas para nós. Vamos seguir trabalhando forte e acreditar no que fazemos”, disse Zizou, que completou.

“Tenho forças [para seguir o trabalho]. Seguirei dando tudo de mim. Em LaLiga não merecemos ganhar, mas hoje sim. Temos que levantar a cabeça e pensar na próxima partida. Digo sempre o mesmo, mas é isso, não há remédio”.

O Real tem pela frente, no sábado, o Sevilla, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Quatro dias depois, mede forças com o Borussia Monchengladbach pela classificação às oitavas de final da Champions.