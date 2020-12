Mara Maravilha provocou a cantora Anitta no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (23). A apresentadora do SBT virou empresária do grupo infantil Trio H2M, formado pelas crianças Henzo, Maria Laura e Maria Eduarda, e prometeu não pegar no pé de seus contratados, assim como faz a dona do hit Me Gusta. “Não vou ser tão chata”, escreveu.

A cantora gospel postou um vídeo em que dubla a funkeira dando bronca em seus bailarinos e promete não ter a mesma postura.

“Anitta é chata para caramba com os seus bailarinos! Agora sou empresária também, com vocês o lançamento do Trio H2M, Henzo Miranda e as duas Marias Laura e Eduarda, mas prometo não ser tão chata como Anitta [risos]”, disse.

Na sequência, Mara disse que o comentário foi uma brincadeira. “Brincadeirinha! E viva, porque eu sou Mara Maravilha das crianças e amo”, completou.

Esta não é a primeira vez que Anitta vira assunto na internet pela forma como trata seus funcionários. Em sua série documental, Made in Honório, lançada recentemente na Netflix, a cantora apareceu irritada e descontente com as roupas definidas para a apresentação no Rock in Rio em 2019. Ela decidiu ligar para a equipe e disparou:

“Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês de uma vez por todas. Eu estou cansada dessa palhaçada, toda vez é a mesma coisa. Ninguém deixa o André [Philipe, figurinista] trabalhar, aí depois eu me fodo”, começou ela.

“Quando chego aqui, sou eu sozinha que tenho que resolver os looks, não tem ninguém aqui, porque eu estou falando há um ano dessa porra desse show. Eu queria esse cenário há seis meses, não fizeram a caralha do cenário, não mandaram para a porra do resto da equipe. O garoto não sabia o que fazer com a porra do look”, reclamou a funkeira.

“Quando eu chego aqui, não tem nada pronto. Quem resolve? Eu! Que enfio uma tora no meu cu e tenho que fazer sozinha! Agora eu quero falar para vocês que eu vou enfiar no de vocês. Porque toda vez vocês falam que eu sou grossa, que eu sou escrota, então eu sou mesmo”, prometeu Anitta.

Confira as postagens abaixo: