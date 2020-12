Napoli vai de Diego, só que nascido na Alemanha, para tentar assegurar vaga nas oitavas da Europa League

Diego Demme, embora o nome não indique, é alemão. Aos 28 anos, ele comandava o meio-campo do RB Leipzig. Volante, ele frequentemente vestia a braçadeira de capitão da equipe, pela qual atuou 214 vezes, até janeiro deste ano.

Mas, nesta quinta-feira, ele estará em campo pelo Napoli, contra a Real Sociedad, pela Europa League. A ESPN e o ESPN App transmitem o jogo ao vivo, às 14h55.

Os dois times ainda não estão garantidos nas oitavas. Com 10 pontos, os italianos lideram o grupo F. Com oito, os bascos têm o AZ Alkmaar em sua cola com a mesma pontuação. Os três ainda podem se classificar. O AZ enfrenta o eliminado Rijeka no mesmo horário.

Foi o coração que lhe fez um chamado e mudou a careira de Demme na última janela de transferência de inverno na Europa.

Diego Demme comemora seu gol pelo Napoli contra o Rijeka Getty Images

Nascido em 1991, Diego tem como pai um italiano, da parte sul da Bota. E, como a essa altura já deve estar ficando claro, Demme recebeu seu nome como uma homenagem ao ídolo maior de Nápoles e do Napoli, time para o qual ele decidiu se transferir.

Por enquanto, tem dado certo. Em junho, Demme conquistou com o Napoli a Copa da Itália. Logo sobre a Juventus, um time do norte da Itália, região que Diego Maradona adorava criticar, contra cujos times sentia prazer especial em vencer.

É de se imaginar que era o destino de Diego Demmer estar na cidade que só perde para Buenos Aires em representatividade quando o assunto é Maradona, bem na época em que o craque partiu.

Diego Demme domina bola em partida contra o AZ Alkmaar pela Liga Europa Getty Images

Em entrevistas, quando chegou ao Napoli, ele revelou que, embora praticamente não tenha lembranças do argentino em campo, assistiu a muitos jogos dele.

Seu pai costumava gravar em fitas VHS os jogos do seu time do coração. E fazia o pequeno Diego assistí-las. Estar no Napoli é a realização de um sonho de seu pai.

Mas se serviu para levar o jogador a Nápoles, nem toda essa catequese foi suficiente para influenciar a escolha de posição do jogador. Porque se o pai tinha Maradona como ídolo, Demme se apaixonou pela dupla de volantes do Milan que chegou ao auge na sua adolescência: Pirlo e Gattuso, seu atual técnico.

“Eles eram geniais. Um marcava e destruía, enquanto o outro criava”, disse o alemão, em entrevista de abril, poucos meses depois de chegar ao clube italiano.

Quem sabe, Diego não coloca no mundo um Gennaro ou um Andrea. Casado com sua namorada de infância Alina, ele ainda não tem filhos.