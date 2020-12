Narrador do DAZN, Gustavo Roman morre vítima da Covid-19 aos 45 anos · .

Narrador e comentarista da plataforma esportiva DAZN no Brasil, Gustavo Roman morreu na quarta-feira (30) em decorrência da Covid-19. O jornalista, que completou 45 anos em 5 de dezembro, morava nos Estados Unidos e estava internado desde 18 de novembro para tratar a doença.

Desde que foi hospitalizado, o profissional costumava compartilhar os progressos de seu tratamento nas redes sociais. Sua última atualização sobre o estado de saúde aconteceu em 3 de dezembro, quando teve uma suspeita de pneumonia viral. “Sigo em recuperação. Pelo menos o médico liberou que minha irmã trouxesse meu laptop e mais um livro para ler”, tinha comemorado ele.

“Preciso só melhorar a respiração e os pulmões. Os médicos acham que é só questão de tempo para tudo isso passar. Sigo forte na briga”, havia dito ele no Twitter.

Sigo em recuperação. Pelo menos o médico liberou que minha Irma trouxesse meu laptop e mais um livro pra ler. Preciso só melhorar a respiração E os pulmões. Os médicos acham que estou com uma pneumonia viral. E que é só questão de tempo pra tudo isso passar. Sigo forte na briga!

A morte do narrador foi confirmada pela assessoria do DAZN em nota: “O DAZN lamenta profundamente a morte precoce de Gustavo Roman, com quem tivemos o prazer de contar como narrador e comentarista de eventos de tênis nos últimos meses. Nossos sentimentos estão com os familiares neste momento”.

Flamenguista roxo e apaixonado por esportes, além de comentarista e narrador, Roman foi autor de livros sobre futebol, especialmente seu time, como Raça, Amor e Paixão – Os Jogos Inesquecíveis do Flamengo e No campo e na moral – Flamengo campeão brasileiro de 1987. O Jornalista também chegou a atuar como educador físico e professor de tênis.