Natal da Alexa: assistente recebe brincadeirinhas natalinas

A Amazon Alexa entrou em clima natalino e recebeu interações inéditas para o Natal. A assistente virtual agora lê cartas de Papai Noel escritas por J.R.R. Tolkien e conta várias curiosidades relacionadas ao feriado.

Com a aproximação do Natal, a Amazon preparou novas falas e interações da Alexa para deixar a casa com clima natalino. Todas as adições estarão disponíveis em dispositivos conectados à internet a partir do dia 16 de dezembro e vão desde a leitura de textos, brincadeiras, curiosidades e até canções originais elaboradas para a data.

Amazon/Divulgação

“O que o Papai Noel está fazendo?”, “Qual a origem da árvore de Natal?”, “Quem são os ajudantes de Papai Noel?”, “Qual a idade do Papai Noel?”. Essas perguntas são alguns dos exemplos que serão prontamente respondidos pela Alexa. Além disso, é possível sincronizar a assistente com dispositivos da casa para ampliar suas interações, permitindo acender árvores de Natal, tocar playlists natalinas e ligar timers de cozinha para alimentos.

Ao solicitar a leitura da Carta do Papai Noel através do comando “Alexa, lê a Carta do Papai Noel para mim?”, a Alexa fará a leitura de cartas escritas por J.R.R. Tolkien para crianças. Esse pedido em específico só funcionará até dia 25 de dezembro e é uma ação conjunta da Amazon com a HarperCollins Brasil. Todas as vozes da leitura são interpretadas por dubladores de personagens, então o bom velhinho tem voz bem característica do personagem.