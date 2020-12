Natália fica perturbada com paixão de Doralice pelo próprio enteado · .

Doralice (Rita Guedes) não conseguirá mais esconder um segredo em Flor do Caribe. Natália (Daniela Escobar) perceberá que a funcionária de Dionísio (Sérgio Mamberti) é apaixonada pelo próprio enteado. A bióloga matará a charada pela decepção da cozinheira durante um jantar de noivado organizado por Juliano (Bruno Gissoni) na novela das seis.

Quirino (Ailton Graça) já era pai do pescador quando decidiu juntar as escovas de dente com a empregada da mansão dos Albuquerque. O carinho pelo rapaz, no entanto, sempre ultrapassou a relação entre mãe e filho –razão pela qual a amiga de Zuzu (Gisele Alves) nunca aprovou o relacionamento do jovem com a professora universitária.

A personagem de Rita Guedes será obrigada a dar o braço a torcer quando o herdeiro organizar um jantar para aproximar as duas famílias nas cenas que serão exibidas no próximo dia 11.

“Eu queria aproveitar que está todo mundo aqui. Eu demorei para preparar esse momento e me preparei bastante para ele também. Meu amor, você aceita se casar comigo?”, disparará o galã de Bruno Gissoni. “Eu não estava esperando por isso agora”, gaguejará a mãe de Carol (Maria Joana).

“Mas você aceita passar o resto da sua vida ao lado desse pescador que não consegue mais viver sem você?”, insistirá o irmão de William (Renzo Aprouch), que não perceberá o desgosto estampado no rosto de Doralice. “Claro que sim”, cederá a especialista em fauna marinha.

Polêmica em família

O incômodo da sogra acendará um alerta vermelho para Natália, que ainda sondará Juliano sobre a relação com a mãe adotiva. Ele, porém, colocará panos quentes. “Você ficou chateada com o que ela disse sobre sua comida, seu jeito de viver? Ela só está empolgada com o bebê”, minimizará o garotão.

A estudiosa interpretada por Daniela Escobar colocará o dedo na ferida. “Eu estou falando de outra coisa. Você não se deu conta, mas eu não deixei de observar. Ela ficou arrasada. Mal conseguia disfarçar. Estava em estado em choque”, argumentará ela.

Juliano não entendará as entrelinhas. “Foi a mesma coisa quando você falou que estava grávida. Daqui um dia ou dois ela vai entrar por essa porta com uma pilha de revista. Vai até querer escolher o seu vestido de noiva”, arrematará o sócio de Donato (Luiz Carlos Vasconcelos).

