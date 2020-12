Natel crava Marco Aurélio Cunha como chefe do futebol, não promete contratações e fala em capitalizar com Daniel Alves

Sobrinho de um dos mais importantes dirigentes da história do São Paulo, Roberto Natel, 59, quer sentar na mesma cadeira que o tio Laudo ocupou de 1958 até 1971. Mas para isso terá de desbancar o favoritismo do oponente Julio Casares neste sábado (12), no Morumbi.

Como no São Paulo são os conselheiros que elegem o presidente, ele precisa de uma reviravolta interna para receber a maioria dos votos. Há duas semanas os sócios escolheram cem novos conselheiros (dos quais apenas 26 pró Natel) que se unem a 151 vitalícios no pleito.

Não há nenhum precedente na história, mas Natel não desanimou. Prosseguiu fazendo campanha, defendendo ideias e divulgando os planos, além de solicitar recontagem dos votos. Entre as propostas está dispensar Alexandre Pássaro, gerente executivo, e trazer de volta ao clube Marco Aurélio Cunha como diretor de futebol (ele já colaborou em outros anos como supervisor e coordenador da área).

Em entrevista para esta série da ESPN Brasil sobre a eleição no São Paulo, Natel admitiu que o maior obstáculo será a dívida, que ele calcula ser próxima de R$ 1 bilhão. Por isso não promete contratações e fala em aproveitar ainda mais a base e montar um departamento de marketing capaz de capitalizar com a imagem de Daniel Alves, cujo contrato vai até o fim de 2022.

Apesar de vice da atual gestão, também disse que não pretende convidar o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, para receber qualquer homenagem se o time conseguir conquistar o Campeonato Brasileiro e/ou a Copa do Brasil. Torneios que finalizam em 2021.

“Leco está terminando sua gestão. Leco é passado. Temos de pensar no futuro, lá na frente”, disse Natel.

Roberto Natel venceu disputa interna com Marco Aurélio Cunha para ser candidato da chapa ‘Resgate Tricolor’ Reprodução/Instagram

VEJA A ENTREVISTA DE ROBERTO NATEL

FUTEBOL

A primeira mudança que pretendo fazer é na estrutura. Hoje o São Paulo tem um diretor principal e um diretor de base. Eu convidei o Marco Aurélio Cunha para ser o diretor de futebol. Ele é uma pessoa reconhecida no meio, com entendimento e passagem por vários clubes. Ele vai conduzir a equipe de futebol do São Paulo, tomando conta de toda a cadeia do futebol. Do principal à base. E eu vou aproximar a base do profissional para que o jogador da base se acostume logo cedo com o Daniel Alves, com o Hernanes e todos os grandes jogadores. Você não pode falar que o São Paulo não está com profissionais adequados. Pelo contrário, a gente tem de entender quais são as dificuldades nesse momento. Acho que a diretoria pecou. Acho que estava soberba e acabou esquecendo. Nós vamos olhar com muito carinho, ver as dificuldades, os equipamentos, os profissionais que precisamos. O clube vai voltar a ser referência. E o São Paulo vai aproximar Cotia da Barra Funda. Meu grande objetivo é fazer uma coisa só.

PÁSSARO E RAÍ

O Marco Aurélio já vem conversando com o Raí [diretor de futebol] e o Lugano [superintende de relações institucionais]. Ele já tem uma diretriz a respeito disso. Com relação ao Pássaro, ele não vai continuar na administração se eu for o presidente. Mas os outros [casos] é o Marco Aurélio quem vai conduzir. O Raí é um grande ídolo, um grande profissional. Lugano também. Estou tranquilo quanto a isso.

FERNANDO DINIZ

Eu conversei muito com o Marco Aurélio Cunha. Nós só vamos poder decidir em relação ao Diniz em janeiro. Antes disso a gente não pode tomar nenhuma decisão. Mesmo porque o campeonato está em andamento. O Diniz está indo muito bem. Esse foco será conduzido em janeiro. Antes disso não posso adiantar absolutamente nada.

ROGÉRIO CENI

Veja, o Rogério Ceni foi, na minha opinião, injustiçado na gestão Leco. Rogério é um grande profissional. Vai ter sucesso em tudo que ele se envolver porque ele é um grande profissional, trabalha muito. É um grande ídolo do São Paulo. Como torcedor, eu gostaria de ver o Rogério no São Paulo. Com certeza, um dia eu vou ver o Rogério Ceni [aqui] como foi com o Muricy e ele vai ter muito sucesso. Mas em nenhum momento eu vinculei que colocaria o Rogério Ceni como técnico. Não, não tem essa possibilidade. Ainda mais agora que ele está no Flamengo.

DANIEL ALVES

Eu fui um dos que dei parabéns ao Leco. Por quê? Porque naquele momento o Leco havia dito que existia a fórmula do marketing, ou seja, o marketing ia pagar a conta Daniel Alves. Sem dúvida nenhuma, o Daniel Alves é um sucesso em qualquer time. Ele é um grande profissional. Tem demonstrando que quer jogar todas as partidas. Tem se mostrado uma pessoa positiva para o São Paulo. Vamos cumprir o contrato. O que a diretoria tem de fazer? Tem de contratar um diretor de marketing que seja referência na área para dar a diretriz para o departamento conseguir explorar a imagem do Daniel Alves para trazer recursos. O São Paulo tem pecado muito nisso. Na minha gestão vou usar o Daniel Alves para trazer esses recursos porque ele é referência no futebol.

FUTEBOL GASTA R$ 12 MILHÕES/MÊS

Essa é uma dificuldade muito grande que nós teremos. Vamos trabalhar com muita responsabilidade e coerência, vamos analisar todos os contratos que o São Paulo tem com os jogadores. O São Paulo não vai mais contratar por contratar como nessa última gestão. Nós usaremos a base. Tenho uma grande tranquilidade que a grande despesa do São Paulo é sim o futebol. Então, vamos cumprir com todos os contratos que existem hoje. O que precisamos fazer é ter um financeiro forte para nos conduzir, como vamos pagar as dívidas, e ter um marketing forte, para trazer receitas. Hoje, o marketing está muito fraco. Não só ele, mas o sócio torcedor e várias áreas.

DÍVIDA

Um novo gestor vai ter que se preocupar com a dívida e com a pandemia, que ainda está aí. Todos os times de futebol do mundo estão tendo dificuldade. As empresas também. Temos que olhar com naturalidade. Não pode ter medo. Temos de contratar um diretor financeiro, que seja do mercado, que saiba como conduzir uma empresa com dificuldades financeiras. O São Paulo jogou muito dinheiro fora contratando mal, pagando muito comissionamento. Isso não vai existir mais. Vai ter uma equipe, que vai conduzir a equipe de crise, que vai determinar as contas de curto, médio e longo prazo. O São Paulo vai ter que alongar suas dívidas. E isso vai ter que ser feito com transparência e muita paciência. O São Paulo é muito grande, com 18 milhões de são-paulinos. [A dívida hoje gira] Entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão. Os são-paulinos tem de entender que o Roberto vai vir para recolocar o São Paulo no caminho. O meu objetivo é cuidar dessa dívida para dar chance ao novo presidente assumir em condições melhores do que eu, seu eu vencer.

POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÕES

O que o São Paulo vai ter que fazer é não contratar. Vai usar a estrutura que ele tem. Vai fazer com que a estrutura seja muito forte, usando o Marco Aurélio Cunha, que conhece futebol, usando a base, usando os jogadores experientes que temos. Vamos ser muito responsáveis. O torcedor tem de entender que o Roberto vem para acertar o caminho do São Paulo. Em um primeiro momento é cuidar dessas contas. Vamos usar o exemplo do Flamengo. Isso não quer dizer que vamos ter um time fraco não. O São Paulo tem uma base muito forte e vai usar. O centro de treinamento da base é referência mundial e vamos fazer sim um time muito forte usando a responsabilidade e a coerência.

OUTROS ESPORTES

O São Paulo vai cumprir com seus contratos. O São Paulo tem um time de basquete, que gasta em torno de R$ 7 milhões. O que vamos fazer com o diretor de marketing é ir atrás dos recursos para ter um recurso para o basquete, para o vôlei e para qualquer outro esporte. Temos de conduzir de uma forma responsável. Primeiro vai buscar o patrocínio, primeiro vai buscar o recurso. Aí sim vai fazer um esporte forte. Com relação ao time feminino, é uma obrigação para todos os clubes. Vamos olhar com muito carinho, melhorar a estrutura, mas vamos olhar tudo com coerência. Olha o que temos no momento, o caixa no momento, para administrar com responsabilidade.

CLUBE SOCIAL

O pessoal está com um mito que o social é um problema. Nunca foi. O social é autossuficiente e se mantém com os recursos que tem hoje. O que vamos fazer de diferencial é arrumar um patrocínio que seja somente do social. Se entrar um patrocínio para o social, ele vai ficar no social. O que quero dizer com isso é que tem muitos patrocínios que quer pegar atletismo, patinação, musculação, natação… Esse patrocínio vai ficar para o social, que é devido.

MORUMBI

Lá atrás, quando era o Juvenal Juvêncio, nós tínhamos uma fórmula que o São Paulo não ia investir dinheiro e sim ia entrar um investidor que faria a cobertura. Eles iam usar a miniarena por 20 anos para pagar a conta. Naquele momento, eu era a favor porque o São Paulo não ia botar nenhum dinheiro. Mas hoje o São Paulo não precisa disso. Primeiro porque não tem esses investidores. Segundo porque a dívida é muito alta. Terceiro que tem mais de 35 mil lugares cobertos e somos um país tropical. É impensável com uma dívida de R$ 800 milhões a R$ 1 bilhão pensar em grandes reformas. O que vamos fazer é readequar o estádio para trazer de volta os grandes eventos que tinham no Morumbi, os grandes shows. Com pequenas reformas, usando o próprio dinheiro desses recursos quando a gente aluga o estádio, fazer que o estádio se torne competitivo com o Allianz Parque. Não quer dizer que não vamos modernizar com relação a comunicação, a internet dentro do estádio. Você precisa conhecer as pessoas que entram dentro do seu estádio. Isso traz recursos. A partir do momento que você conhece todos os torcedores que frequentam seu estádio, você traz novos patrocínios e com valores muito maiores.

SÓCIO TORCEDOR

Primeiro projeto que eu pretendo fazer e criar uma categoria para que o sócio torcedor possa votar para presidente. O São Paulo tem de abrir esse leque, não só para o sócio torcedor, mas para o social também, para o sócio votar para presidente. O sócio torcedor do São Paulo é muito fraco. Tem de mudar todos os planos. Contratar uma empresa especialista nisto fazendo com que passe a ser atrativo. Afinal são 64 mil lugares, é um estádio muito generoso. Tem várias coisas que você pode fazer e mudar para que o estádio não tenha só 20 mil pessoas e sim 40 mil, 45 mil.

GESTÃO LECO

Sinceramente, eu não gostaria de opinar sobre isso. Todos os são-paulinos têm a sua opinião, que é a mesma que a minha. Leco está terminando sua gestão. Leco é passado. Temos de pensar no futuro, lá na frente. Não gostaria de dar uma opinião. Todos nós temos e a mesma. Vou ficar quieto nesse sentido.

SE FOR CAMPEÃO, LECO SERÁ RECONHECIDO?

Não vou chamar [ele para receber os louros]. [Por quê?] Porque não. É uma nova gestão e é uma nova gestão que vai ser campeã. Ele não vai ser convidado, não.