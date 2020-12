NBA: Band negocia renovação e tenta pacote com mais jogos em 2021

A Band está em negociação com a NBA para renovação do contrato de transmissão de partidas da maior liga de basquete do Mundo e exibir a temporada 2020/21, que começa no dia 22 deste mês. As conversas seguem em bom ritmo e a missão da emissora é aumentar o pacote de jogos e incluir os playoffs de conferência. As informações são do site “UOL”.

Existem grandes chances do contrato ser assinado. Além de ter uma grande procura comercial, o que é muito importante em tempos atuais, a NBA rendeu números interessantes de audiência e repercussão para a Band. a emissora paulista quer aumentar o número de jogos que transmitirá, até para reforçar o projeto de “canal do esporte”, que reviveu neste segundo semestre.

O contrato de transmissão da temporada 2019/2020 da NBA com a Band previa a exibição de um total de 48 jogos, distribuídos entre a temporada regular e as finais da liga. As outras fases dos playoffs ficaram restritas às transmissões de ESPN e SporTV na televisão brasileira. A ideia é transmitir esses jogos também, nas noites de quinta-feira e domingo.

Apesar da intenção de fechar um pacote, ainda não se tem uma projeção de quantos jogos a Band quer. Para a NBA, também importante manter a janela de exibição na Band, como parte do projeto de expansão da marca no Brasil, por melhores audiências que os canais esportivos em TV fechada consigam alcançar.

O contrato entre Band e NBA marcou o retorno da liga às transmissões ao vivo em TV aberta brasileira após 15 anos. A última exibidora havia sido a RedeTV!, em 2004. Em 2017, a Globo passou apenas um compacto de 15 minutos na madrugada de uma partida da final entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, vencida pela franquia da Califórnia.