NCIS: Maria Bello se despede da série com bela mensagem; confira!

Por meio de sua conta oficial no Instagram, a atriz Maria Bello se despediu do elenco da série NCIS, exibida pela CBS. As filmagens de sua personagem, Jacqueline Sloane, foram encerradas na última terça-feira (8). Na publicação, ela compartilhou algumas fotos dos bastidores, além de reforçar o quanto estava grata por fazer parte da produção.

Confira:

“E isso é tudo para Jack Sloane”, escreveu ela, marcando o perfil oficial da série na rede social. Em seguida, uma declaração emocionante pôde ser lida pelos seus seguidores. “Aprendi muitas coisas nesta jornada nos últimos três anos e meio. Aprendi sobre compromisso e comunidade”, prosseguiu a atriz, que tinha um contrato de três anos com a série.

“Nunca trabalhei com um grupo de pessoas mais gentis e generosas. Só tive o privilégio de ficar ao lado de Dom durante o câncer porque meus produtores trabalharam muito para garantir que eu estivesse presente em todos os tratamentos”, contou, citando o personagem Dominic Vail, interpretado por Adam Jamal Craig.

“Eu fiz um discurso hoje para nossa equipe”, continuou a atriz, argumentando que todos os membros envolvidos na série se preocupavam uns com os outros verdadeiramente. Ela ainda especulou a respeito do sucesso da produção.

“Eu entendo porque essa série, depois de 18 anos, ainda é a mais assistida do mundo — todos vocês devem sentir o nosso amor. Continuem assistindo”, acrescentou sobre esse tópico.

“Tenho a sensação de que muitas temporadas ainda estão por vir. Obrigada a todos os meus amigos de NCIS e a todos os nossos fãs. Estou verdadeiramente agradecida”, finalizou na publicação.

A informação de que Maria Bello iria deixar o elenco de NCIS não era uma novidade, já que a notícia havia sido divulgada no início deste ano.

O episódio final de sua personagem será exibido apenas em 2021, com a continuação da 18ª temporada da série pela CBS.