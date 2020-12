Um novo invento promete ser uma arma contra golpistas, ladrões e assaltantes, e sem causar machucado algum. Dois empresários brasileiros criaram um aparelho curioso para o setor de segurança: uma máquina que produz neblina artificial e impede a ação dos bandidos. O produto é apresentado no Shark Tank Brasil e deixa jurados curiosos.

No episódio desta sexta-feira (11) do reality show do Sony Channel, os empresários Francisco Lara e Roberto Freitas oferecem a novidade aos “tubarões”, como são chamados os investidores do elenco do programa. Eles pedem R$ 240 mil em troca de 10% de participação na empresa.

Para convencer os possíveis sócios, eles contam mais sobre a invenção. “Nós produzimos um equipamento chamado gerador de neblina. Somos a primeira empresa disso no Brasil, e é o único equipamento que produz uma fumaça muito forte e impede a pessoa que está indo furtar o ambiente. A ideia é [a neblina] ocupar o lugar o mais rápido possível, e a pessoa não consegue enxergar nada”, explica Freitas.

Eles ainda fazem uma demonstração: José Carlos Semenzato, um dos investidores do programa, entra numa cabine de vidro cheia da neblina artificial (composta por glicerina, propileno glicol e água). De fato o local fica totalmente tomado pela fumaça, e só é possível ver o tubarão quando ele coloca as mãos no vidro. A neblina artificial demora cerca de 20 minutos para se dissipar.

O gerador de neblina tem sido comprado e utilizado por empresas que querem proteger seus ambientes, como bancos e lojas, e os empreendedores querem expandir o negócio para residências (cada aparelho custa de R$ 2 mil a R$ 5 mil).

Mas os empreendedores admitem que existe um problema na engenhoca: há uma porcentagem alta de alarmes falsos que disparam a neblina nos locais, o que obviamente gera sustos e problemas. Eles precisam apresentar uma solução aos tubarões e tentar convencê-los de que o investimento neste invento valerá a pena.

Também participam deste episódio do Shark Tank um empresário que criou tapetes sanitizantes que matam vírus e bactérias, a dona de uma linha de maquiagens voltadas para peles negras e uma estilista que desenvolveu uma linha de roupas especialmente para pessoas com deficiências físicas.

Formato de sucesso em mais de 40 países, o Shark Tank está em sua quinta temporada no Brasil. O novo episódio do reality show vai ao ar no Sony Channel nesta sexta-feira, às 22h.