Negociação Assertiva e Estratégica – Notícias Concursos

Novos negócios exigem argumentos fundamentados

Os argumentos na negociação são fundamentais para que a empresa atraia novos clientes. No entanto, para que a empresa aumente as vendas através dos argumentos é fundamental que ela tenha assertividade e estratégia, visto que o mercado está cada vez mais competitivo. Por isso, algumas dicas podem ajudar a área comercial a ter mais confiança para fechar novos negócios.

Objetividade

Defina qual é o seu foco antes de ir negociar com o cliente. Uma vez que saber o que quer é o primeiro passo para que tenha confiança na negociação. Quando o representante da empresa não conduz a negociação o cliente percebe e acaba desvalorizando o seu produto ou serviço.

Estabilidade emocional

Muitas emoções são alteradas durante uma negociação, uma vez que pode gerar ansiedade e nervosismo. Por isso, mantenha a calma na argumentação. Dessa forma poderá passar confiança à outra parte. Mantenha um tom de voz flexível e calmo e tenha cuidado com excesso de gestos, visto que a percepção do cliente quando a insegurança do negociador minimiza o crédito da sua venda.

Apresente alternativas

Elabore a proposta já pensando em alternativas para negociar. Haja vista que se o cliente não encontrar alternativas no seu negócio, ele procurará a concorrência. Por isso, tenha alternativas flexíveis quanto a pagamentos, descontos e outras ações pertinentes ao seu negócio.

Objeções

Certamente o cliente terá muito mais confiança ao argumentar com uma pessoa que sabe do que está falando. Por isso prepare-se para responder objeções, muitas delas são testes que o cliente aplica no vendedor. Assim sendo, se informe sobre o produto ou serviço em todas as vertentes possíveis.