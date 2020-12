Negociação e a Valorização do Produto ou Serviço

Negociação requer flexibilidade e empatia

Negociar é argumentar e responder as principais objeções da outra parte. Todavia, negociar também requer flexibilidade e empatia. Por isso, a negociação requer um conjunto de competências e habilidades para que seja assertiva.

Certamente, para que uma negociação seja viabilizada entre as partes é fundamental que a proposta atenda a principal necessidade do cliente. No entanto, a negociação ocorre em torno das objeções que surgem em torno da principal atividade da empresa.

Base técnica e postura profissional

Por isso, é fundamental que a parte que representa a empresa se prepare para todas as possíveis objeções. Uma vez que seu argumento deve conter uma base técnica, bem como empática e profissional.

Dentro de uma negociação é necessário que, conforme as argumentações sejam respondidas, a parte representante da empresa se preocupe em valorizar seu produto ou serviço. Sendo importante analisar todas as informações referentes ao público-alvo.

Limitar descontos para não inviabilizar o projeto

Isso porque para fechar a negociação, muitas vezes o preço é diminuído. Dessa forma, a empresa pode sofrer prejuízo. Por isso, antes de viabilizar os descontos, é necessário que haja um cálculo pré-definido sobre o limite de percentual possível.

Visto que é necessário considerar o tempo de execução do projeto, bem como custos de pessoal e possível contratempo.

Satisfação do cliente e valorização do serviço ou produto

Ao passo que esse contrato pode tomar tempo e outros recursos da empresa que poderiam ser direcionados para outro cliente que pagaria um preço mais justo.

Portanto, é fundamental que a negociação seja assertiva e valorize o produto ou serviço. Uma vez que as vantagens devem incluir a valorização da empresa e a satisfação do cliente.