O último domingo (27) foi marcado, no mundo do futebol, pela cerimônia Globe Soccer Awards, que elegeu os melhores personagens do esporte no ano e no século. E o português Cristiano Ronaldo superou concorrentes de peso para levar o troféu de melhor do período.

A premiação, que ocorre desde 2010 com a promessa de competir com os prêmios concedidos por Uefa e Fifa, porém, foi muito criticada pelas escolhas que foram feitas na edição deste ano e, principalmente, no prêmio dado a Cristiano.

Um dos mais incomodados foi o colunista Toni Frieros, do diário Sport, da Catalunha. O jornalista diminuiu a premiação, cujos critérios não são claros e que, em todos os anos, ‘premia a Jorge Mendes e seu menino de ouro’ Cristiano Ronaldo.

O colunista, inclusive, relembrou a fala do agente português sobre o craque da Juventus ser o maior atleta da história, citando nomes como Pelé, Michael Jordan, Rafael Nadal e ainda citando a falta de credibilidade do prêmio quando falam de Guardiola sem citar seu trabalho no Barcelona.

Em tom irônico, ao fim de seu texto, Frieros fez uma proposta inusitada para a próxima edição da premiação e afirmou que nem mesmo Cristiano acredita ter sido melhor que Messi no século.

“Para o próximo ano, proponho que em Dubai façam uma estátua de Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes. De chocolate, para eles próprios comerem. Bom proveito. Nem ele acredita estar acima de Messi”, escreveu.