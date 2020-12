Nem Stranger Things, nem Grey’s Anatomy; veja qual a série mais procurada no Brasil · .

Um dos maiores sucessos da história da Netflix, Stranger Things está na lista das séries mais buscadas pelos brasileiros na internet. Em evidência há quase 20 anos, Grey’s Anatomy também conquistou uma posição de destaque na relação. O curioso, no entanto, é que nenhuma das duas conseguiu atingir a tão desejada primeira colocação.

De acordo com um levantamento feito pela Semrush, plataforma de marketing digital, o posto de série mais procurada pelos brasileiros em 2020 ficou com Peaky Blinders, produção original da rede BBC e disponibilizada no Brasil pela Netflix, com mais de 745 mil buscas.

Em segundo lugar ficou Stranger Things, com 648,4 mil buscas, enquanto o drama médico protagonizado por Ellen Pompeo conquistou a terceira colocação, com 529,7 mil. Hit internacional, La Casa de Papel alcançou a quarta posição ao somar as procuras pelos títulos em espanhol e inglês (Money Heist).

O ranqueamento também confirmou o domínio da Netflix na guerra do streaming aqui no país. Mesmo em um ano com destaque para produções de serviços rivais como The Boys (Prime Video), The Mandalorian (Disney+) e Succession (HBO), a plataforma liderada por Ted Sarandos foi soberana na relação: todas as dez atrações fazem parte do catálogo brasileiro.

Confira abaixo a lista completa:

1- Peaky Blinders: 745,4 mil;

2- Stranger Things: 648,4 mil;

3- Grey’s Anatomy: 529,7 mil;

4- La Casa de Papel + Money Heist: 459,5 mil

5- Anne With an E: 433,5 mil

6- Friends: 407,4 mil

7- Dark: 391,1 mil

8- Lucifer: 348,3 mil

9- Riverdale: 347,2 mil

10- The Witcher: 326,9 mil