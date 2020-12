Nenê ainda sonha com vaga do Fluminense na Libertadores

O Fluminense tropeçou nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com isso, os tricolores não colaram nos líderes da Série A.

Mesmo assim, a equipe carioca segue na parte de cima da classificação. Tanto que o meia Nenê afirmou que o objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores segue igual.

“Quero conquistar um título importante com a camisa do Fluminense. Voltar a disputar uma Taça Libertadores também com o Fluminense é um objetivo grande que eu tenho”, disse à TV Record.

O Fluminense está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto do Palmeiras, que está na zona de classificação para a Libertadores.

Dentro de campo, Nenê se prepara ao lado do elenco para o confronto contra o São Paulo, neste sábado, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.