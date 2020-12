Nervosa, Letícia Spiller pede perdão a Dani Calabresa após fala controversa · .

Letícia Spiller foi às redes sociais, nervosa e triste, para pedir perdão a Dani Calabresa após dar declarações controversas sobre o caso Marcius Melhem. Em recente entrevista, a atriz disse que não entendeu o motivo pelo qual as pessoas demoraram a fazer denúncias e teceu elogios ao comediante. “Quero pedir mil desculpas por ter dado margem a esse tipo de pensamento tão contraditório”, disse nesta quarta-feira (9).

Em entrevista ao programa Reclame, da rádio PlayFM, no YouTube, na terça-feira (8), a artista declarou ter achado estranho que Dani e os demais denunciantes tenham trazido o assunto à tona somente agora. Na sequência, ela elogiou Melhem e se mostrou desapontada com o escândalo. “É duro receber uma notícia sobre uma pessoa querida, de bom coração”, comentou.

Nesta quarta-feira, Letícia publicou um longo texto de desculpas em seu Instagram. Via ferramenta Stories da plataforma também reforçou que jamais atacaria uma colega vítima de violência.

“Eu precisava vir aqui conversar com vocês porque estou muito triste com a repercussão da entrevista que dei ontem para a rádio. Eu gostaria de esclarecer aqui a minha opinião a respeito de coisas que considero extremamente graves. Em primeiro lugar, eu jamais, em nenhum momento da minha vida, apoiei ou apoiaria alguém que cometeu um ato de abuso, assédio ou violência”, iniciou.

“Pelo contrário, instintivamente, eu tendo sempre a ficar do lado da vítima, especialmente se for uma mulher. Eu também jamais ficaria contra a Dani Calabresa. Jamais colocaria em dúvida os relatos dela e tudo que ela passou, e tudo que qualquer outra mulher ou qualquer vítima de abuso tenha passado”, continuou.

Para a atriz, sua opinião sobre o escândalo foi analisada de forma errada. “Por isso, se eu disse alguma coisa que ficou aberta a uma interpretação equivocada, quero pedir muitas, mil desculpas e perdão por ter dado margem a esse tipo de pensamento tão contraditório ao que eu penso e ao que sou. Quem me conhece sabe que eu jamais falaria algo assim”, lamentou.

“Quero pedir desculpas aqui para Dani Calabresa especialmente, a todos os meus colegas de trabalho, pessoas que foram vítimas de abuso, de assédio e de violência. Tenho amigas e amigos próximos que passaram por isso. Eu sei o quão sério isso é. Fico muito triste que tenha tido essa interpretação. Em momento algum quis dizer isso”, repetiu.

A impressão errada que ela deixou no público fez a atriz se abrir na gravação. “Espero que vocês acreditem em mim e compreendem que, às vezes, até eu que sou uma comunicadora, uma atriz, posso me expressar mal através das palavras. Às vezes, realmente, é melhor não falar nada. Acho que dei margem a uma má interpretação a meu respeito. Quero pedir, mais uma vez, desculpas e perdão por isso”, reforçou.

Melhem é colega de adolescência

Em seguida, Letícia explicou seu posicionamento sobre violência contra a mulher e tratou de esclarecer o que tentou dizer na entrevista. “Logo em seguida, na mesma entrevista, fortaleci o pensamento de incentivar mulheres a denunciarem. Quis encorajar as mulheres a denunciarem. Por isso, me manifestei da forma como talvez eu pudesse reagir se eu estivesse nessa posição. Falei que eu denunciaria o mais rápido possível”, relembrou.

“Também não quis julgar ninguém, sabe? Não quis dizer que todo mundo tem que ter a mesma atitude que eu teria porque sei que cada um tem o seu tempo. Sei da dificuldade para cada um até esse caminho, até fazer uma denúncia. Quero, mais uma vez, dizer que acho de extrema importância o relato da Dani e de todas as vítimas de abuso”, manifestou.

Em seu pedido de perdão, Letícia ressaltou a importância de denunciar. “Que a gente possa, nós mulheres, ter cada vez mais voz e coragem, porque isso é inadmissível. Como eu disse na entrevista, isso é inadmissível e não pode acontecer”, observou.

“Mais uma vez, mil perdões e desculpas ao público que me acompanha e tem admiração pelo meu trabalho e pela minha pessoa. Gostaria que isso prevalecesse. Estou até nervosa. Porque, meu Deus. Eu realmente não queria que tivesse repercutido dessa maneira. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Espero que esse meu relato só dignifique a importância de denunciar”, reiterou.

Sobre os elogios ao ex-diretor da Globo, ela justificou que a estima que tinha pelo colega é resultante de uma percepção do ator no passado. “Sobre o meu comentário em relação a Marcius Melhem, eu o conheci na adolescência. É sobre aquele Marcius que falei. Não temos contato há anos. Assim como muitas pessoas ficaram chocadas com esses relatos, porque são de revirar o estômago, eu também fiquei”, afirmou.

Veja os pedidos de desculpas de Letícia Spiller em texto e vídeo: