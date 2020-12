Netflix antecipa data de estreia da terceira temporada de Cobra Kai · .

A Netflix antecipou em uma semana o lançamento da terceira temporada de Cobra Kai. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a gigante do streaming anunciou que a trama agora chegará em 1º de janeiro, e não mais no dia 8, como previsto inicialmente.

No vídeo, o personagem Johnny (William Zabka) aparece diante de um notebook e se mostra levemente irritado com a data de lançamento original e ele mesmo decide fazer a alteração.

O terceiro ano vai mostrar os desdobramentos da grande luta que aconteceu no último episódio da temporada anterior. Miguel (Xolo Maridueña) ainda está gravemente ferido no hospital, enquanto Daniel e Johnny precisam lidar com as consequências de suas decisões.

Cobra Kai foi adquirida pela Netflix em julho deste ano, quando o YouTube abdicou de suas produções de séries de ficção originais. A atração, que já tinha a aprovação da crítica e do público, conseguiu fazer mais sucesso ao ter seus dois primeiros anos relançados na gigante do streaming.

A Netflix já oficializou a renovação de Cobra Kai para um quarto ano. Assista ao vídeo da mudança da data de estreia da próxima temporada: