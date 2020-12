Netflix anuncia que fará versão live-action do anime Yu Yu Hakusho · .

A Netflix revelou na noite desta terça-feira (15) que está produzindo uma versão live-action (com atores reais) do anime Yu Yu Hakusho, um fenômeno no Japão e também no Brasil. A plataforma não revelou muitos detalhes sobre a adaptação em seu perfil brasileiro no Twitter, mas a versão japonesa adiantou que será uma nova série, e não um filme.

A obra começou como um mangá (história em quadrinhos) criado por Yoshihiro Togashi, e publicado na revista Weekly Shōnen Jump entre 1990 e 1994 em 175 capítulos. Na TV, a versão animada foi originalmente exibida no Japão entre 1992 e 1994, com 112 episódios.

Yu Yu Hakusho conta a história de Yusuke Urameshi, um delinquente de 14 anos que morre ao ser atropelado enquanto tentava salvar a vida de uma criança. Depois de passar por testes no submundo, ele ganha uma nova vida e o título de “detetive sobrenatural”, para investigar casos de demônios e fantasmas na Terra.

Em depoimento à imprensa, o diretor de aquisição de conteúdo da Netflix Kazutaka Sakamoto elogiou a atração original e explicou o que o motivou a ir atrás da nova adaptação –ele será produtor executivo da obra:

“Eu cresci com a versão original, e o entusiasmo e o choque daquela época permanecem como uma memória vívida. Mesmo depois de 20 anos, o impacto não diminuiu e, à medida que os fãs continuam a se espalhar pelo mundo, tiraremos o máximo proveito da liberdade proporcionada pela Netflix para criar obras. Além do desenvolvimento da história em cada episódio sem restrições, temos o prazer de poder maximizar o charme da magnífica visão de mundo do original reunindo as melhores equipes nacionais e internacionais.”

Confira o anúncio da Netflix:

Tenho um anúncio cheio de nostalgia pra fazer: vou produzir um live action de Yu Yu Hakusho! Não posso contar muito mais do que isso, mas vocês não perdem por esperar. pic.twitter.com/Lh6XsR5feD

A Netflix tem outra adaptação de anime na cartola: ela está desenvolvendo uma série live-action de Cowboy Bebop, sobre um grupo de caçadores de recompensa que viaja pelo espaço em uma fuga de seu passado enquanto busca os maiores criminosos do universo.

Para não irritar os fãs da versão original, a plataforma de streaming escalou Shinichiro Watanabe, que dirigiu o anime de 1998, para ser consultor da nova série. Já Yu Yu Hakusho pode não ter a mesma sorte –o serviço não revelou se Togashi estará envolvido.