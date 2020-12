Netflix divulga lista de filmes e séries mais populares em 2020

Programas caseiros fizeram parte da vida das pessoas do mundo todo em um ano marcado pela pandemia do novo coronavírus, e não é segredo que a Netflix foi uma parceira e tanto para muitos isolados. Para dar uma ideia de que tipo de conteúdo conquistou seu público em 2020, nesta quinta-feira (10), a gigante do streaming divulgou dados a respeito dos títulos mais acessados no período – e, entre aqueles que se destacaram, estão romances, comédias, dramas e até documentários.

Em outubro, por exemplo, O Halloween do Hubie, A Missy Errada, Space Force, Amor com Data Marcada e Kevin Hart: Zero Fucks Given ocuparam o pódio das seleções, enquanto nas três semanas após o assassinato de George Floyd, que culminou no movimento Black Lives Matter, o consumo de A 13ª Emenda, LA 92, Cara Gente Branca, Time: The Kalief Browder Story e American Son é que foi impulsionado.

Quanto aos corações apaixonados, se dedicaram o dobro de tempo ao gênero neste ano com A Barraca do Beijo 2, A Princesa e a Plebeia: Nova Aventura, Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você e outros. Títulos estrangeiros, por sua vez, ganharam 50% mais visualizações em comparação a 2019, e O Poço, Barbarians, Rogue City, La Casa de Papel e #Alive lideraram a audiência.

Cara Gente Branca foi uma das séries que se destacaram em 2020.Fonte: Reprodução

Calma que tem mais!

Aqueles que preferem ação não tiveram do que reclamar, uma vez que Resgate, Troco em Dobro, The Old Guard, Project Power e Cobra Kai deram as caras com cenas de tirar o fôlego. Tiger King e A Mente do Assassino: Aaron Hernandez brilharam entre os documentários, assim como American Murder: The Family Next Door e O Dilema das Redes.

Além disso, reality shows, a exemplo de Floor Is Lava, Casamento às Cegas, Brincando com Fogo, Get Organized with The Home Edit, Mandou Bem, Million Dollar Beach House, The American Barbecue Showdown e Crazy Delicious fizeram a mente de quem queria se distrair.

Por fim, The Christmas Chronicles 2, Os Irmãos Willoughby, Angry Birds 2: O Filme, Jingle Jangle: A Christmas Journey e A Caminho da Lua garantiram horas de diversão às famílias. E no seu ano, qual foi o maior sucesso de todos?